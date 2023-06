Emergenza idrica a Foggia, 24 ore per riparare il guasto: "Bypass per il parziale ripristino dell'erogazione"

In attesa che la situazione si normalizzi definitivamente, sono in corso dei lavori per tamponare il problema, come la già accennata realizzazione di un bypass che consentirebbe il ripristino, seppur parziale, dell'erogazione

Serviranno circa 24 ore per la completa risoluzione del problema. È quanto emerso dal vertice in Prefettura terminato poco fa dedicato all'emergenza idrica che da ieri sera sta colpendo la città di Foggia, per la rottura di una condotta adduttrice: "Aqp è intervenuto per ripristinare il guasto, che è molto complesso. Sono stati richiesti pezzi di ricambio importanti che arriveranno in giornata", ha spiegato il prefetto Maurizio Valiante.

Con il bypass l'erogazione non sarebbe della stessa capacità, per questo si sta valutando una turnazione che garantisca l'alimentazione nelle abitazioni".

Restano attive le 15 autobotti che erogheranno continuamente acqua potabile alle famiglie. È prevista, inoltre, la somministrazione di 'buste d'acqua' che saranno consegnate a domicilio per le persone più fragili.