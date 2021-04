Inseguimento con colpi d'arma da fuoco nel Foggiano: nel mirino auto con a bordo migranti, due feriti in ospedale

E' accaduto la scorsa notte, in località Torretta Antonacci, a San Severo. In corso le indagini dei carabinieri, che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e il possibile movente, oltre ad individuare i responsabili

Prima l'inseguimento nei campi, poi il colpo di fucile esploso in corsa che ha ferito due migranti nei pressi del Gran Ghetto. E', in breve, quanto accaduto la scorsa notte, in località Torretta Antonacci, nell'agro di San Severo.

Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto: intorno alle 2 della scorsa notte, una Opel con a bordo tre migranti è stata raggiunta e inseguita da un altro mezzo, dal quale è stato esploso almeno un colpo di fucile che ha infranto il lunotto posteriore del mezzo.

Feriti due dei tre migranti a bordo che, sotto shock, hanno abbandonato l'auto per fuggire a piedi nei campi, fino a raggiungere l'insediamento spontaneo e chiedere aiuto (la rabbia di Soumahoro e l'immagine del migrante ferito).

I due feriti sono stati medicati e trasportati in ospedale per le cure del caso: hanno riportato piccole ferite ed escoriazioni (derivanti sia dalla 'rosata' del fucile che dai cristalli in frantumi), e non sarebbero in pericolo di vita. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.

Solo due notti fa, in località Torretta Antonacci, una banda di quattro persone aveva tentato il furto di gasolio da una cisterna del centro di accoglienza, minacciando alcuni migranti.

Sul posto, la polizia ha poi arrestato un membro della banda. Al momento non sussistono elementi per ritenere possibile un collegamento tra i due episodi.