Tentano furto di gasolio a Torretta Antonacci, scoperti minacciano i migranti con una pistola: un arresto durante il fuggi-fuggi

In quattro, armati di pistola, raggiungono località Torretta Antonacci, nei prssi del Gran Ghetto e tentano di forzare la cisterna contenente gasolio necessario per il funzionamento dell’impianto di illuminazione dell’area in cui sono collocati i container del centro di accoglienza.

E' quanto accaduto la scorsa notte, in agro di San Severo, dove gli agenti della squadra volante del commissariato hanno arrestato un pregiudicato foggiano, classe 1982, per il reato di tentata rapina, porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione. Il fatto è successo intorno alle 3 della scorsa notte: gli agenti della Volante , assieme ad una pattuglia della radiomobile, hanno raggiunto l'area del Gran Ghetto - dove erano state segnalate persone sospette armeggiare nei pressi della cisterna del gasolio.

Giunti sul posto, gli agenti hanno appurato che i malviventi (almeno quattro), dopo aver tentato di accedere nell’area in cui è collocata la cisterna, si erano dati alla fuga in quanto scoperti da alcuni dei imoranti. Uno dei malfattori, poi arrestato, avrebbe minacciato con una pistola i cittadini stranieri che lo avevano scoperto. Lo stesso è stato identificato e arrestato; sequestrata l'arma, risultata provento di furto. Sono in corso accertamentifinalizzati a individuare gli altri complici.

Sull'accaduto è intervenuto l'attivista e sindacalista Aboubakar Soumahoro: "Dei malviventi muniti di armi da fuoco hanno attaccato questa notte l’insediamento delle/dei braccianti di Torretta Antonacci nelle campagne foggiane. Uno di loro è stato fermato dagli attivisti della Lega Braccianti e consegnato alle forze dell’ordine. Un atto di una gravità inaudita", ha commentato.