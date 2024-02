Arrestato il latitante Gianluigi Troiano: detenuto in Spagna, è il braccio destro del boss Raduano

E' finita in Spagna la latitanza del 31enne viestano Gianluigi Troiano, arrestato due giorni fa, su mandato di arresto europeo, attualmente detenuto nel carcere di Granada e in attesa di estradizione in Italia.

L'uomo era evaso nel dicembre 2021, da Campomarino, dove era ristretto agli arresti domiciliari con applicazione del 'braccialetto elettronico' per scontare la pena definitiva a 9 anni e 2 mesi di reclusione per l'operazione 'Neve di Marzo', che ha contribuito allo smantellamento del gruppo criminale che gestiva il traffico di stupefacenti su Vieste, attività aggravata dal metodo mafioso, dall’ingente quantitativo dello stupefacente smerciato e dall’impiego di armi.

Troiano è ritenuto dagli inquirenti il braccio destro del boss Marco Raduano, quest'ultimo evaso un anno fa dal carcere di massima sicurezza di Nuoro, tra i tre italiani 'pericolosi' inseriti nella lista dei criminali ricercati da Europol con Enfast, arrestato anch'egli in Corsica.

Il 31enne di Vieste è attualmente imputato a piede libero (insieme ad Angelo Bonsanto), nel procedimento incardinato dinanzi alla Corte D'Assise di Foggia per l'omicidio di Omar Trotta, il giovane viestano, titolare de 'L'antica bruschetta', ucciso nel pomeriggio del 27 luglio del 2017, davanti alla compagna e alla figlioletta di pochi mesi. Sulle sue tracce, vi erano i carabinieri del Nucleo investigativo di Foggia, diretti dalla Dda di Bari, che negli scorsi mesi avevano già arrestato i due suoi presunti fiancheggiatori.