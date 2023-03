Omicidio Trotta, al via il processo: tra i primi testi la compagna della vittima

Entra nel vivo il processo per l’omicidio di Omar Trotta, il giovane viestano, titolare de 'L'antica bruschetta', brutalmente ucciso nel pomeriggio del 27 luglio del 2017, davanti alla compagna e alla figlioletta di pochi mesi. Imputati nel procedimento, incardinato dinanzi alla Corte d’Assise di Foggia (presidente Mario Talani), sono Angelo Bonsanto (attualmente detenuto per altra causa nel carcere di Augusta, difeso dall’avvocato Luigi Marinelli) e Gianluigi Troiano, quest'ultimo attualmente latitante, rappresentato dal legale Salvatore Vescera.

La Corte ha acquisito i documenti prodotti dalla pubblica accusa ed ha ufficialmente conferito l’incarico al perito che dovrà occuparsi della trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali sulle quali fonda l’impianto accusatorio. Si tratta di una trentina di conversazioni, il 90% delle quali ambientali, captate grazie a microspie piazzate nei cellulari dei due imputati e di altri soggetti a loro vicini. Per portare a termine il lavoro, il perito ha chiesto 60 giorni di tempo (con possibilità di eventuale proroga).

Nel corso della prossima udienza, già calendarizzata ad aprile, si partirà con l’ascolto dei testi (complessivamente sono 22 i testi indicati dal pm della Dda di Bari, Ettore Cardinali, e una trentina quelli indicati dalle difese). Si partirà con l’ascolto della compagna del giovane Trotta, che era presente nella bruschetteria, al momento dell’omicidio. Il fatto di sangue, secondo l’accusa, si inserisce nella guerra di mafia, in corso a Vieste, per il controllo dei traffici di droga e che, in una manciata di anni, ha registrato una decina di vittime, tutte giovanissime.