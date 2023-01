Arrestato il boss Francavilla, stava entrando in un bar con la pistola pronta a sparare

Secondo quanto riporta l'Ansa, Antonello Francavilla sarebbe stato arrestato dalla polizia per porto illegale di arma da sparo, con la quale stava entrando in un bar: Sorvegliato speciale, è ritenuto al vertice del clan Sinesi-Francavilla. Fermato e perquisito dai poliziotti, in uno zainetto aveva una pistola calibro 9 e 14 proiettili. Sull'arma verranno effettuati degli accertamenti balistici.

Il 2 marzo 2022 fu oggetto di un agguato nella sua abitazione di Nettuno, sul litorale laziale, dove rimase ferito anche il figlio 15enne e per il quale nell'agosto dello scorso anno era stato l'imprenditore edile di Foggia, Antonio Fratianni, che proprio il giorno successivo all'agguato, si era recato presso gli uffici della sezione operativa della Dia di Foggia per denunciare di essere vittima - da molti anni - di estorsione da parte di Antonello Francavilla (chi è), il quale, un mese prima, a Nettuno, lo avrebbe minacciato puntandogli un coltello alla gola e dandogli un ultimatum di 15 giorni che sarebbe scaduto qualche giorno dopo l'agguato (continua a leggere).

Episodio che Fratianni aveva confermato agli inquirenti anche il 26 giugno, giorno in cui Emiliano Francavilla & Co. avrebbero dovuto ucciderlo nei pressi del casello autostradale della Zona Industriale (qui il piano per ucciderlo).

L'omicidio fu sventato dalla squadra mobile. L'imprenditore edile sapeva benissimo di trovarsi in pericolo di vita. "Lo so fin da quando ho incontrato l'ultima volta a Nettuno Francavilla Antonello nel mese di febbraio scorso. In quella occasione, dopo avermi minacciato con un coltello puntato alla gola, mi diede un ultimatum di 15 giorni che sarebbe scaduto qualche giorno dopo l'agguato di cui rimase vittima con il figlio a Nettuno, scaduto il quale, senza che gli avessi portato i soldi e ottemperato alle sue altre richieste, aveva dato ordine ai suoi complici su cosa farmi".