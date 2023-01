Francavilla trovato in un bar armato di pistola e sfollagente: sospesa per 30 giorni la licenza dell'attività

Il Questore di Foggia ha disposto la misura di Pubblica Sicurezza della sospensione, per 30 giorni, della licenza di un bar di via Capozzi, dove durante un servizio straordinario interforze di controllo del territorio ad 'Alto Impatto', è stato individuato Antonello Francavilla, il boss 45enne dell'omonima batteria di Foggia, nonché sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti e vittima di un agguato il 15 marzo scorso a Nettuno sul litorale laziale da parte di un imprenditore, anch'egli vittima di un tentato omicidio.

La polizia ha emanato il provvedimento (ex Art. 100 del Tulpss) applicabile, tra gli altri, “qualora il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose” o, comunque, se il comportamento costituisca “un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.

La verifica effettuata dagli agenti della Squadra Mobile, coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine 'Lazio' e dal Reparto Cinofili della Questura di Bari, ha permesso di rinvenire una pistola Glock, rifornita con 15 cartucce 9x21, di cui una in canna, e uno sfollagente telescopico, conservati in uno zaino. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che l’arma era provento di un furto.

Francavilla è stato tratto in arresto per i reati di porto abusivo in luogo pubblico di armi comuni e relativo munizionamento, porto di armi ed oggetti ad offendere, ricettazione e inosservanza degli obblighi imposti dalla Sorveglianza Speciale.

Al termine delle attività, come disposto dal Pubblico Ministero presso la Procura di Foggia, l’arrestato è stato associato presso la locale casa circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di Udienza di Convalida.