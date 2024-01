'Zona franca' e 'Inclusion for children': due nuovi progetti di ricerca dell'Unifg per le scuole

Il centro di ricerca Learning Science hub dell’Università di Foggia si appresta ad incontrare nuovamente le scuole della Provincia per dare il via a due nuovi progetti di ricerca: Inclusion for Children e Tecniche Narrative Autobiografiche per il Contrasto della Violenza di Genere