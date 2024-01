Amiu, 'porta a porta' e cassonetti intelligenti: è scontro tra l'assessore Aprile ed Angiola

In questi giorni tiene banco il dato, allarmante, di Foggia ultima città pugliese per raccolta differenziata, scesa nel 2022 al 17%.

Sulla questione c'è stato un botta e risposta tra il consigliere comunale di opposizione Nunzio Angiola e l'assessore al ramo Lucia Aprile: "Devo constatare che Angiola ha evidentemente perso alcuni passaggi rispetto al nostro ultimo incontro in Commissione. In risposta a una sollecitazione di un altro consigliere, ho confermato che ora il porta a porta domestico non è previsto dal piano industriale che individua la tipologia di raccolta come 'ci prossimità' e ho specificato che lo stesso piano industriale dovrà seguire un nuovo indirizzo secondo logiche maggiormente efficaci, ma fino a quando non potremo apportare i necessari aggiornamenti, non ritengo credibile e opportuno sbilanciarmi con annunci e proclami".

Questo il comunicato dell'ex candidato sindaco di 'Foggiapiù': "Siamo contenti che l’assessora Aprile abbia dichiarato la volontà di riorganizzare radicalmente il servizio della raccolta differenziata a Foggia. A noi piacciono le persone animate da buoni intenti. Ma spiace però che in vista della imminente presentazione in Consiglio comunale del bilancio e delle linee programmatiche, non abbia dimostrato alcuna capacità innovativa al riguardo, parlando di porta a porta per le sole utenze 'non domestiche'. Così è accaduto nel corso della audizione in commissione di venerdì 12, quando ha confermato che il modello di raccolta differenziata era quello della raccolta di 'prossimità' e del porta a porta per le utenze non domestiche".

E ancora, ha aggiunto Nunzio Angiola, "negli stessi termini, ossia del 'porta a porta' per le sole utenze non domestiche, si era espresso il presidente di Amiu Paolo Pate, nel corso della conferenza stampa del 27 dicembre in cui è stata annunciata la stabilizzazione di 21 persone. Qui siamo al paradosso visto che Amiu Puglia interpreta alla lettera il detto evangelico: “la mano sinistra non sappia quel che fa la destra”. A Bari il porta a porta per le utenze domestiche sta rapidamente raggiungendo il 60% del territorio cittadino. A Foggia zero oggi e zero in prospettiva".

Rivolgendosi a Lucia Aprile, il docente universitario ha concluso: “Occorre coraggio e lei si sta appiattendo su quanto deciso dalla commissione straordinaria e quanto deciso per noi foggiani dall’Amiu, ossia sui cassonetti intelligenti e il porta a porta per le utenze non domestiche. I cassonetti intelligenti non funzionano, in diverse città italiane li stanno eliminando. Attinga a piene mani al nostro programma. In politica copiare è un pregio, quando si ha a cuore il bene della città".

La replica di Lucia Aprile non si è fatta attendere: "Non è un mistero che noi siamo vincolati da un contratto e da un piano industriale non sottoscritti da questa amministrazione, e scevri da logiche di propaganda, possiamo solo lavorare silenziosamente per efficientare un servizio fino a ieri carente, come attestato dai dati tristemente noti relativi alla percentuale di raccolta differenziata realizzata. Con la totalità dei consiglieri presenti nella seduta congiunta delle commissioni Cultura, Ambiente e Affari generali, si è svolto un confronto fattivo su varie tematiche e proposte, con contributi, domande, stimoli che ho apprezzato".

L'assessore all'Ambiente aggiunge: "Per quanto concerne invece i cassonetti ‘intelligenti’, purtroppo confermo che rientrano in un più ampio finanziamento che include i centri comunali di raccolta e le attrezzature per la realizzazione della raccolta 'porta a porta' non domestica (non sono consentite defezioni). Ringrazio il consigliere Angiola per il suggerimento di “copiare” il suo programma in materia ambientale, ma quello del campo largo progressista e del M5S è già abbastanza esaustivo e chiaro nel merito e negli obiettivi, forte del solido know how dei suoi rappresentanti"