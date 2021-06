È ufficiale: la Puglia entra in zona bianca

Lo ha annunciato poco fa il ministro della Salute Roberto Speranza. Nella giornata di oggi firmerà una nuova ordinanza: con la Puglia entrano in zona bianca anche Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte e la provincia autonoma di Trento

È ufficiale: la Puglia andrà in zona bianca da lunedì 14 giugno. Ad annunciarlo è stato il ministro della Salute Roberto Speranza, all'inizio della conferenza stampa di aggiornamento sulla campagna vaccinale. "Finita questa conferenza stampa tornerò al ministero e firmerò una nuova ordinanza, come ogni venerdì. È un'ordinanza che ritengo importante perché porta in zona bianca una parte molto larga del nostro Paese, circa il 50% dei nostri cittadini", ha annunciato il ministro.

Con la Puglia festeggiano il passaggio che decreta in primis la fine del coprifuoco, anche Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte e la Provincia autonoma di Trento: "È un segnale importante e incoraggiante che segnala come siamo sulla strada giusta, pur continuando io ad avere parole di prudenza".