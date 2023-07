Lucera si candida a Capitale italiana della Cultura 2026: "Faremo rete con i Monti Dauni"

Lucera capitale della cultura per il 2026. La candidatura è arrivata questa mattina dal sindaco Giuseppe Pitta.

“E’ un modo per ridare fiducia e futuro a questo territorio – ha detto durante la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di ‘Estate|Muse|Stelle’ tenutasi presso l’anfiteatro rimano – e per creare sinergie. Faremo rete con i Monti Dauni perché questa terra deve diventare la punta di diamante di questa provincia e di questa regione proprio attraverso la cultura. Sarà un percorso difficile, ma ci impegneremo. A prescindere dall’esito della sfida, che affronteremo con tutto l’impegno e tutta l’umiltà possibili, un risultato positivo lo raggiungeremo certamente: costruire, insieme, una visione di futuro per la nostra comunità”.

“Il patrimonio storico e artistico di questa città e di questo territorio – gli ha fatto eco Fabrizio Gifuni, direttore artistico di ‘PrimaVera al Garibaldi’ - ha pochi precedenti. Non sarà facile, ma il solo fatto di averlo pensato, di aver proposto la candidatura è una vittoria”.

La notizia arriva oggi, 4 luglio, giorno della scadenza per la presentazione della manifestazione d’interesse per candidarsi al titolo di Capitale italiana della Cultura 2026. Entro il 27 settembre dovrà essere inviato un dossier per perfezionare la candidatura.

Foto: Francesco Conte