Il bis di Loreta Ricotta: l’onco-estetista foggiana nel cast dei truccatori del Festival di Sanremo

È arrivata sabato a Sanremo Loreta Ricotta. La talentuosa onco-estetista foggiana per il secondo anno consecutivo farà parte del nutrito staff di truccatori del team Al Pacino lookmaker service Rai di Gianni Sciarillo e Mauro Di Domenico che si occuperà di truccare concorrenti e ospiti che parteciperanno alla 72esima edizione del Festival della Canzone italiana in programma dal 1° al 5 febbraio.

L’ennesimo prestigioso traguardo raggiunto della titolare del centro estetico ‘Il Cigno’, reduce dal grande risultato ottenuto con lo spettacolo benefico ‘Debutto in società’, andato in scena lo scorso 15 gennaio al Teatro Giordano, grazie al quale sono stati raccolti 4mila euro da destinare all’acquisto di presidi medici per il reparto di ematologia del Policlinico Riuniti.

Gli impegni nel mondo dello spettacolo non finiscono qui. La Ricotta, infatti, dopo il Festival parteciperà nello stesso team di truccatori al tour ‘Dodici note’ di Claudio Baglioni.