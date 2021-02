L'esperienza e la bravura di Loreta Ricotta approdano a Sanremo: truccherà i cantanti e gli ospiti del Festival

“È una emozione immensa, un traguardo inseguito e desiderato da tempo. Sono felicissima”. Commenta così, a caldo, Loreta Ricotta estetista e truccatrice professionale foggiana, la chiamata dello staff di Sanremo per far parte della squadra dei truccatori che curerà il look degli artisti in gara e dei grandi ospiti stranieri, presenti alla 71° Festival della Canzone Italiana.

“Non so se questo sia il coronamento di un sogno o della mia carriera, di certo dedico questa avventura fantastica che mi aspetta alle mie amiche ed ai miei amici, perché tali sono tutte e tutti i mei clienti - aggiunge Loreta Ricotta - In questo momento complicato e sicuramente drammatico a causa della pandemia sono grata della possibilità che mi vien data per contribuire, seppur dietro le quinte, nel donare un sorriso a tanti italiani che aspettano il Festiva di Sanremo per un momento di svago e di serenità davanti alla tv”.

Loreta Ricotta, responsabile dell’istituto di bellezza e di estetica oncologica ‘Il Cigno’ di Foggia, vanta una carriera ultra trentennale e recentemente si è particolarmente distinta per aver dato accesso gratuito alle sedute di estetica oncologica nel suo spazio professionale, accreditato per la cura delle persone dedicata alle pazienti ed ai pazienti in trattamento oncologico.