Foggia risponde presente, sold out all’evento benefico di Loreta Ricotta: raccolti 4mila euro per il reparto di ematologia

La città di Foggia si conferma estremamente generosa. Lo conferma l’evento benefico organizzato dall'onco-estetista Loreta Ricotta dell’Istituto Il Cigno, tenutosi sabato scorso. Nella ormai consueta cornice del Teatro Giordano, l’evento ‘Debutto in società’ che ha visto come protagoniste alcune giovani donne uscite dal percorso ematologico, ha registrato il sold out.

Una serata all’insegna dei sorrisi e del divertimento, tra musica, cabaret e monologhi teatrali, nella quale sono stati raccolti 4mila euro, che saranno destinati all’acquisto di presidi medici per il reparto di ematologia: “L’evento è andato alla grande. Anche questa volta siamo riusciti a riempire il teatro. Nonostante il momento difficile che stiamo vivendo, la città di Foggia ha risposto presente alle nostre sensibilizzazioni. Quanto prima decideremo, d’accordo con il primario di ematologia, sui dispositivi da acquistare per il reparto”.

“Loreta riesce a stupire sempre tutti, come nella favola realizzata sul palcoscenico del teatro Giordano a chiusura della splendida serata di beneficenza. La serata è iniziata con una ‘carrambata’ alle Modelle per una sera e all'Andos, ma poi gli amici Dino e Fabio, le guerriere debuttanti (come le ha ripetutamente definite) con i loro cavalieri, la splendida voce di Monic, l'ironia dell'amico Giuseppe e l'esuberanza di Loreta hanno contribuito a farci trascorrere una piacevole serata in sicurezza, in un periodo così pieno di ansie e privo di allegre emozioni. Grazie a tutti i protagonisti della serata”, il commento del comitato di Foggia dell’Andos (Associazione nazionale donne operate al seno).