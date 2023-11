Il ristorante 'Verso' dei foggiani Capitaneo sale nell'olimpo Michelin: da 0 a 2 stelle in 10 mesi

Trasformare la propria attività in un ristorante 'due stelle' Michelin, in appena 10 mesi. E' l'impresa dei fratelli Remo e Mario Capitaneo, foggiani trapiantati a Milano, dove dirigono il ristorante 'Verso', in piazza del Duomo, a Milano.

"Un’emozione incredibile: direttamente due stelle Michelin a soli dieci mesi dall’apertura di Verso", commentano i fratelli Capitaneo. "Siamo felici e orgogliosi di ricevere questo grande riconoscimento che premia l’impegno e la precisione con cui ha lavorato tutta la squadra. Un ringraziamento particolare va al nostro maître e sommelier Marco Matta e al sous chef Stefano Ciabarri".

A mente fredda, raccontano del "turbine di emozioni ci ha travolti in questi due giorni. Questo importante riconoscimento ci spinge a fare ancora di più", assicurano. "La nostra cucina è fatta di estro e rigore", spiegano nel presentare il loro 'Verso'. "È l’incontro di due anime opposte, ma con lo sguardo rivolto verso la stessa direzione. Da questa fusione nasce qualcosa di unico, il nostro mondo".

La 69esima edizione della Guida Michelin Italia è stata presentata lo scorso 14 novembre. Dalla cerimonia di assegnazione al Teatro Grande di Brescia - Capitale Italiana della Cultura 2023 nonché capoluogo della zona vinicola della Franciacorta - arriva la notizia di 26 nuovi ristoranti con una stella, 5 nuove insegne con due stelle (tra le quali quella dei foggiani Capitaneo, conquistano da zero) e un totale di 13 tri-stellati.

Nessuna presenza della Puglia tra le new entry. Restano dieci i ristoranti stellati pugliesi, uno dei quali ('Porta di Basso' a Peschici) nella provincia di Foggia. Includendo anche le 13 nuove stelle verdi, i ristoranti stellati nel nostro Paese salgono così al totale record di 395 (i dettagli).