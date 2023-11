Guida Michelin 2024, nessuna new entry in Puglia: sul Gargano l'unico ristorante stellato della Capitanata

La 69^ edizione delle Guida Michelin è stata svelata alle porte della Franciacorta nel corso di una cerimonia eccezionale presentata da Federica Fontana alla quale hanno partecipato oltre 500 invitati tra i quali ristoratori, professionisti e studenti provenienti da tutta Italia.

La selezione di ristoranti 2024 della Guida Michelin Italia celebra una gastronomia italiana ricchissima, piena di vitalità, promossa da molti giovani talenti e una ristorazione impegnata e sostenibile radicata in tutta la penisola. Si tratta dell’edizione dei record: la Guida Michelin Italia fa il bis di novità tre Stelle Michelin, celebra cinque nuovi ristoranti due Stelle Michelin, dei quali due ricevono la doppia Stella in un solo colpo, e si arricchisce di 26 ristoranti con una Stella Michelin In totale, la selezione di ristoranti della Guida Michelin Italia 2024 comprende 395 ristoranti Stellati.

“Quest’anno gli ispettori hanno assegnato 33 nuove Stelle Michelin, tra le quali spiccano due nuovi tre Stelle che entrano nel Olimpo della gastronomia mondiale: i ristoranti Quattro Passi e Atelier Moessmer"” ha commentato Gwendal Poullennec, Direttore Internazionale delle Guide Michelin, “La selezione 2024 della Guida Michelin Italia racchiude 395 ristoranti stellati, un nuovo record per la penisola, che sottolinea quanto la tradizione della cucina italiana e l’innovazione siano un connubio perfetto per esperienze culinarie eccezionali, ricche di emozioni, storia e convivialità”.

Nessuna presenza della Puglia tra le new entry. Restano dieci i ristoranti stellati pugliesi, uno dei quali ('Porta di Basso' a Peschici) nella provincia di Foggia.

A Lesina, Lucera e San Severo risiedono i tre ristoranti Bib Gourmand, riconoscimento conferito ai locali informali in grado di proporre una buona esperienza gastronimica con un menu a meno di 35 euro: si tratta de 'Le Antiche Sere' di Lesina, 'Coquus' di Lucera e 'La Fossa del Grano' di San Severo.