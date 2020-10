Casi positivi alla 'Foscolo Gabelli', la dirigente rassicura: "Protocolli rispettati scrupolosamente"

"L'Istituto comprensivo 'Foscolo Gabelli', quotidianamente, adotta e segue scrupolosamente le previsioni nazionali e regionali (compresi i protocolli e le linee guida anticontagio) volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed a contenere il più possibile ogni forma di contagio all'interno della comunità scolastica". È quanto dichiara la dirigente dell'istituto comprensivo di via Baffi Fulvia Ruggiero, in merito ai due casi di positività registrati nei giorni scorsi.

"Vengono, quindi, osservate tutte le procedure indicate dalle norme surrichiamate e dal protocollo adottato dagli Organi Collegiali della scuola, quest'ultimo pubblicato sul sito, evidenziato che le stesse procedure sono state oggetto di apposita formazione per tutto il personale. Da ultimo, si contesta che l'Istituto abbia disposto l'isolamento di alunni o docenti, procedura di esclusiva competenza dell'ASL FG. Si intende - conclude la dirigente - rassicurare docenti, personale amministrativo e collaboratore scolastico, alunni, genitori ed utenti che a vario titolo possono relazionarsi con la scuola, poiché è costante l'impegno profuso in questo contesto, volto a far rispettare la normativa di riferimento".