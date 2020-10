Due bambini della Foscolo-Gabelli positivi al Covid. Gli insegnanti: "Noi a rischio, ma in isolamento solo alcuni docenti"

Coronavirus nelle scuole. Altri due casi sono stati registrati negli ultimi giorni. Riguardano due alunni di una classe seconda della 'Foscolo-Gabelli'. Ma su uno dei due contagiati, una bambina, si sono alimentate le inquietudini e l'indignazione di alcuni docenti.

La scuola, infatti, ha disposto l'isolamento fiduciario dell'intero gruppo classe, ma solo di una parte del corpo docenti. Il motivo è ben spiegato: in isolamento sono andati solo gli ultimi insegnanti ad avere avuto contatti con la bambina, che fino al 7 ottobre ha frequentato regolarmente. "Ma la bambina è andata in isolamento dopo che si è scoperta la positività di sua madre e la sua positività è stata certificata solo lunedì 12, quindi le probabilità che anche l'alunna fosse positiva nei giorni antecedenti, sono piuttosto alte. Pertanto, anche i docenti che hanno avuto contatti con lei prima del 7 ottobre potrebbero essere a rischio, ma per loro il provvedimento non è previsto", spiega una insegnante dell'istituto comprensivo di via Baffi.

Da qui la preoccupazione legittima dei docenti: "Già a metà settembre si è registrata la positività di una insegnante, ma nell'istituto si sono continuati a svolgere il collegio di docenti e gli incontri con le famiglie", rincara un insegnante, che prosegue: "Non si possono ledere i diritti alla salute di noi docenti e degli stessi bambini, con il solo scopo di tenere aperta la scuola".

"Non ci sentiamo al sicuro. Molti di noi lavorano su più classi, e il rischio per la nostra salute e quella dei nostri alunni è alto".