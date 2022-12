Un flash mob di dissenso per la mancata attuazione dei Peba

"Spesso ci lamentiamo dello stato disastroso delle nostre strade e di come siano pericolose per tutti noi. Ecco, ora immaginiamo di doverle attraversare con una carrozzina, delle stampelle o un passeggino. Non dobbiamo spiegarvi che sarebbe impossibile e pericoloso".

La Società Civile scende in strada per manifestare contro la mancata attuazione dei Peba (i piani di eliminazione delle barriere architettoniche) e lo fa con un flash mob in programma domani 3 dicembre (alle ore 10.30), in via Guglielmi (angolo viale Fortore).

"A Foggia essere disabili significa dover dipendere da qualcuno pure per andare a fare una passeggiata, comprare il pane o portare un neonato a passeggio. Il nostro grado di civiltà si misura soprattutto dall'impegno che mettiamo a difendere chi è più fragile ed è per questo che non dovete mancare", spiegano gli organizzatori.

"Chi possiede un ausilio in disuso (stampelle, carrozzine, passeggini) può portarlo e metterlo a disposizione per il flash mob. Verranno lasciati per pochi minuti su quel tratto di strada".