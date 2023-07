Camion dei rifiuti di nuovo incolonnati a Passo Breccioso: “Nessun problema agli impianti"

L’allarme era scattato già ieri mattina: decine di camion della spazzatura erano incolonnati davanti al biostabilizzatore gestito da Amiu Puglia. La stessa scena si è ripresentata oggi, immortalata dal Comitato spontaneo di Passo Breccioso capeggiato da Domenico Morea, preoccupato che potesse rappresentare il preludio di un’altra emergenza rifiuti.

I mezzi che stazionano per ore lungo la mulattiera che porta all’impianto Tmb, peraltro, disperdono liquidi che non convincono gli agricoltori, proprio sul ciglio della strada, a pochi metri dalle colture. Le temperature, oltre a essere proibitive per gli autisti delle aziende dell'igiene urbana della provincia, amplificano l'olezzo.

Stando a quanto riferiscono dal comitato, stamattina si smaltiva la lunga fila della notte scorsa, quando i camion sarebbero stati molti di più. Dall’Amiu, fanno sapere, però, che non c’è alcun problema all’impianto Tmb di Foggia né all'impianto complesso di produzione Cdr di Progetto Ambiente a Manfredonia.

Di norma, fanno rilevare, a luglio si registra un traffico maggiore proveniente soprattutto dalle principali destinazioni turistiche della provincia, nel pieno della stagione. Passando in rassegna le pesate ci si rende conto che comuni come Manfredonia con 3 bilici producono quasi il triplo dei rifiuti rispetto al periodo invernale.

A confermare la versione di Amiu Puglia è anche il direttore generale Ager Puglia, Gianfranco Grandaliano. “Non abbiamo problemi di uscite”, afferma il numero uno dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. Le celle, dunque, vengono regolarmente svuotate. È rimasto sorpreso dalla segnalazione relativa alle code, ha chiesto di essere ragguagliato, e a fine mattinata ha riferito che non si registravano altre file.

Smentisce categoricamente che conferiscano mezzi provenienti da altre province pugliesi. “I conferitori dell’impianto Tmb sono tutti comuni foggiani – ripete il direttore generale Grandaliano - Anzi, qualche comune è stato dirottato verso altro impianto per evitare problemi di sovraccarico dell’impianto di Foggia, come richiesto da Amiu”.