Vaccini Astrazeneca senza certificazione, i pediatri difendono la dottoressa Balena: "Ha dimostrato grandi capacità professionali e umane"

In queste settimane si è scritto e parlato moltissimo del Dipartimento di Prevenzione di Cerignola e della sua responsabile, Dottoressa Viviana Balena. Ci teniamo a sottolineare quanto sia stato proficuo il lavoro svolto in questi anni dalla Dott.ssa Balena, sempre disponibile e collaborativa nei confronti di tutti noi e dei nostri pazienti".

È quanto dichiarano in una nota i pediatri della Asl Fg distretto 55 (Cerignola, Orta Nova, Stornara, Stornarella, Ordona e Carapelle), dopo le polemiche delle scorse settimane sulle certificazioni non rilasciate a insegnanti e personale scolastico che avevano ricevuto il vaccino Astrazenca presso il centro vaccinale di Viale Di Vittorio. Sul caso, si era espressa anche la Asl di Foggia, precisando che l'attestato sarebbe stato rilasciato, pur non essendoci l'obbligo da parte del centro vaccinale.

"La dottoressa Viviana Balena dirige il dipartimento di prevenzione da circa due anni, ed ha dimostrato grandi capacità professionali nonché doti umane già in occasione del focolaio di meningite che si verificò a Cerignola nel marzo del 2019, riuscendolo ad arginare e a gestire in modo esemplare evitandone la diffusione".

"Nel corso di questi due anni - aggiungono i pediatri del distretto 55 - abbiamo avuto modo di apprezzare la sua grande competenza in materia di vaccinazioni, sia nell’attività routinaria che in situazioni di particolare impegno, gestendole in maniera coraggiosa ed ammirevole. La Dottoressa Viviana Balena e i suoi collaboratori in questo difficile anno di emergenza Covid hanno dimostrato grandi capacità di organizzazione e di umanità, lavorando strenuamente e senza sosta e mettendosi a disposizione non solo di noi medici, risolvendo tutte le problematiche che via via si presentavano, ma anche di tutta la cittadinanza. Vogliamo quindi ringraziare tutto il Dipartimento e la Dottoressa Balena ed esortarli ad andare avanti con l'entusiasmo e la passione che hanno finora dimostrato".