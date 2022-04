L'albero di via Guglielmi sarà liberato dal cemento

Il Comune di Foggia provvederà con urgenza alla rimozione del cemento e alla creazione di conche di almeno 1,5 metri per ogni lato. E’ quanto il servizio Ambiente di Palazzo di Città avrebbe riferito rispetto alla richiesta del Wwf di sospendere gli abbattimenti degli alberi con solerte ripristino dello stato dei luoghi, compreso quello dell’aiuola di viale Fortore, angolo via Guglielmi, interamente ricoperto dal cemento. “Siamo disponibili a collaborare con avvocati e volontari, per contrapporsi legalmente a questa mattanza di alberi che sta avvenendo in Capitanata da parte delle pubbliche amministrazioni. Se siete disponibili contattateci”.

A lanciare l’allarme, il 23 aprile scorso, erano stati l’associazione ambientalista di Maurizio Marrese e la ‘Società Civile’: “Incompetenti, e se cementassimo i vostri piedi anziché le radici del vostro albero?”. In via Guglielmi e via Romolo Caggese, da mesi, sono in corso i lavori di rifunzionalizzazione per la messa in sicurezza delle infrastrutture per la mobilità viaria e pedonale. In via Bari l'asfalto è passato sulle radici di un albero davanti al Museo di Storia Naturale.