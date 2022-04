Albero nel cemento in un'aiuola spartitraffico: "Incompetenti!"

“Incompetenti! E se cementassimo i vostri piedi anziché le radici di questo albero?”. È lo striscione comparso oggi in un’aiuola spartitraffico di viale Fortore, angolo via Guglielmi, a Foggia. È il comitato di cittadinanza attiva ‘La Società Civile’ a esprimere così la sua indignazione.

Il Wwf Foggia aveva segnalato che il verde era stato ricoperto di cemento, soffocando anche il colletto dell’albero: “Siamo senza parole”, aveva scritto l’associazione ambientalista guidata da Maurizio Marrese.

In via Guglielmi e via Romolo Caggese, da mesi, sono in corso i lavori di rifunzionalizzazione per la messa in sicurezza delle infrastrutture per la mobilità viaria e pedonale.

Non va meglio in via Bari: in questo caso è l'asfalto a passare sulle radici di un albero davanti al Museo di Storia Naturale.