'Triathlon non solo mare': sport e natura per tutti alle Tremiti

Beach bocce, orienteering e nuoto in acque libere sono gli elementi di 'Triathlon non solo mare', l'evento organizzato dalla palestra Virtus di Foggia nella splendida cornice delle isole Tremiti dall'8 al 10 settembre. Organizzata grazie al contributo eventi sportivi 2023 della Regione Puglia, la manifestazione si svolgerà all’insegna della salute e del benessere, poiché pone l’attenzione sui corretti stili di vita e sulla modifica delle abitudini non corrette. “L’attività motoria e sportiva che insegna a conoscere, a riconoscere e ad avere cura del proprio corpo e della propria mente è sinonimo di salute - dicono dalla palestra Virtus - ed è un insegnamento del nostro mentore, il professor Pietro Paolo Danza, recentemente scomparso. Prendersi del tempo libero e dedicarsi ad un’attività fisica o ad uno sport aiuta a potenziare l'intelligenza emotiva necessaria per vivere bene con sé e con gli altri, oltre a divenire uno strumento utile alla prevenzione della violenza sulle donne. “Triathlon non solo mare” rappresenta inoltre un’opportunità per praticare attività sportive in un ambiente naturale unico al mondo, quale quello delle Isole Tremiti. Oltre alle tre attività previste, sarà possibile approcciarsi allo snorkeling ed effettuare il ‘battesimo del mare' per conoscere e valorizzare il territorio delle Isole Tremiti. Info e prenotazioni al numero 334 6049388.