Il Cus Foggia conferma il suo presidente: Amorese taglia il traguardo del terzo mandato

Claudio Amorese è stato rieletto all'unanimità presidente del Cus Foggia. Dal 2015 guida il sodalizio sportivo universitario.

“Si dice che tre sia il numero perfetto, perciò mi piace pensare che questo mio terzo mandato sarà quello giusto per consolidare la crescita del Cus in questa città”, ha commentato.

L’assemblea ordinaria elettiva si è svolta lo scorso martedì 23 aprile nella sede del Centro Universitario Sportivo.

“Stiamo costruendo un centro a misura di giovani, un luogo dove tutti possano beneficiare di un’offerta sportiva completa, ideale per scoprire e sviluppare attitudini, passioni, talenti. Tra i nostri obiettivi – spiega Amorese - quello di svolgere un ruolo di supporto al lavoro formativo e sociale dell’Università di Foggia, garantendo agli studenti universitari servizi e attività complementari alla vita accademica. Al contempo – aggiunge il presidente cussino – vogliamo diffondere in tutto il territorio i messaggi fondamentali legati alla nostra mission: salute, benessere, formazione, inclusione, divertimento”.

Laureato all’Università di Foggia in Economia Aziendale, Claudio Amorese, oggi consigliere comunale di opposizione, ha alle spalle una solida esperienza di rappresentanza universitaria ed un passato da calciatore.

Il suo secondo mandato si è concluso con una splendida vittoria firmata dai ragazzi del basket. “Le sezioni agonistiche ci hanno regalato nelle ultime stagioni risultati straordinari. L’anno scorso abbiamo festeggiato la promozione in Serie C e la vittoria della Coppa Puglia della nostra squadra di calcio a 5. Pochi giorni fa, invece, è stata la senior di pallacanestro a regalarci la gioia immensa del salto in Serie C. Questi traguardi sono significativi: abbiamo gestito bene il post pandemia e abbiamo creato, sia a livello agonistico che amatoriale, percorsi virtuosi e vincenti. È chiaro, però, che per continuare a portare in alto il nome della nostra città e del nostro ateneo, abbiamo bisogno dell’appoggio delle istituzioni, quali il Comune e la Provincia, nonché del sostegno dell’imprenditoria locale, a cui rivolgiamo un accorato appello”.

Altro focus importante è quello legato alle infrastrutture. “Rigenerare ed implementare le strutture degli impianti di Via Napoli di proprietà della provincia di Foggia e gestiti dal Cus Foggia, è un punto per noi fondamentale. L’intento è quello di potenziare la nostra offerta e migliorare la qualità e la varietà del servizio. Abbiamo sul tavolo tante idee e tantissimi spunti per rendere il Cus Foggia un grande luogo di aggregazione, dove fare sport in modo sempre più sicuro e accogliente”.

Accoglienza e inclusione sono d’altra parte elementi che hanno caratterizzato l’attività cussina negli ultimi anni. “Questo è un altro aspetto che mi rende particolarmente orgoglioso – prosegue Amorese -. Il Cus Foggia crede fortemente nel gioco di squadra e nella nostra squadra c’è e ci sarà sempre spazio per tutti. Le diverse iniziative finora realizzate in collaborazione con l’Area Diritto allo Studio, Servizi Sportivi e Disabilità dell’Università di Foggia ci hanno permesso di promuovere la pratica sportiva come attività educativa di socializzazione e integrazione rivolta a tutti, con particolare attenzione al coinvolgimento di giovani inattivi e persone con disabilità. Tutte azioni che hanno permesso a tante famiglie di vivere attraverso lo sport momenti di serenità, amicizia e divertimento. Noi, in cambio, abbiamo ricevuto arricchimento umano e grandi insegnamenti sul senso più profondo dello sport”.

All’ordine del giorno dell’assembla del 23 aprile anche l’elezione dei componenti del Consiglio direttivo del Cus Foggia, che sarà composto da Maria Assunta Doddi, Claudio Genesio D’Agnello, Laurenzo Longo e Stefano Corsi.

Michele Rinaldi, invece, ricoprirà il ruolo di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Al suo fianco, ci saranno i componenti effettivi Gianluca Simone e Vincenzo Rosiello.