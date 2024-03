Prima uscita pubblica di Zeman dopo l'intervento: "Il dottore mi ha rifatto nuovo, ha detto che potrò' tornare" [FOTO]

Zdenek Zeman di nuovo sotto i riflettori, dopo nemmeno un mese dall’intervento al cuore e la separazione inevitabile dal Pescara. Oggi pomeriggio c'è stata la prima uscita pubblica del boemo, a Spoltore per partecipare all’evento “4-3-3, il gioco di Zeman” nella sala consiliare del comune.

«Stavo meglio prima, ma mi hanno assicurato che mi hanno rifatto nuovo», ha detto Zeman con il sorriso. «Sto bene ma non sono ancora io. Tra qualche tempo starò di nuovo come prima, anzi meglio di prima. Il dottore mi ha “aggiustato” e rifatto nuovo e mi ha detto che potrò tornare a fare quello che mi piace, sempre che qualche squadra me ne dia la possibilità. Io ci credo ancora. In questo periodo ho sentito molto affetto, ho ricevuto tanti messaggi di incoraggiamento e sono contento che gli sportivi mi seguano ancora». . Inizialmente l’operazione era stata programmata per giugno, poi il dottor Stefano Guarracini ha deciso di anticipare l’intervento e il 19 febbraio gli sono stati applicati quattro stent coronarici e uno carotideo. I controlli post operatori hanno dato risposte confortanti e secondo i medici il recupero completo ci sarà entro maggio. Zeman ha sostenuto una visita di controllo nella clinica Pierangeli. La convalescenza prosegue secondo i programmi.

A Spoltore sono passati a salutare Zeman anche mister Giovanni Bucaro, già suo vice poi promosso a successore, ed alcuni giocatori (Merola, Dagasso, De Marco ed Accornero). Si parla dunque anche del "suo" Pescara: «Visti gli ultimi risultati che non erano positivi ha dovuto cambiare qualche cosa. «La squadra è stata costruita per fare il 4-3-3 ma non ha reso, specie negli ultimi periodi. Visto che i risultati non venivano è stato giusto provare a cambiare qualcosa, anche se poi anche con la Carrarese il miglior momento della squadra è stato nel finale di partita con il 4-3-3. Mi immaginavo diverso questo anno, ci eravamo lasciati con 20mila spettatori contro il Foggia a giugno e in questa stagione non li abbiamo mai ritrovati, nemmeno all'inizio quando avevamo fatto 19 punti in 7 partite. E' un peccato, perchè Pescara può fare come Catania che porta sempre 15mila spettatori. Resto attaccato a questa squadra che ha tanti ragazzi giovani che avranno la possibilità di farsi valere in futuro. Auguro ai ragazzi di riprendersi e di far vedere le qualità che hanno, perchè le hanno davvero».

Durante l’incontro si è parlato del libro “La bellezza non ha prezzo”, l’autobiografia del tecnico scritta insieme al giornalista Andrea Di Caro, vice direttore della Gazzetta dello Sport. All’incontro, moderato dalla giornalista Grazia Di Dio e curato da Angelo di Cioccio, erano presenti Pippo Russo, sociologo e giornalista, Giovanni Serafini, match analyst, Graziano Castaldi, ingegnere, e il giornalista di Milan TV Luca Serafini che ha presentato il suo libro “Il cuore di un uomo”. L'evento è stato introdotto dai saluti istituzionali del sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, e da Angela Scurti, consigliere comunale delegato allo sport. «Non volevo mandare messaggi con questo libro, non lo volevo nemmeno scrivere», ha detto ridendo, «sono sempre venuti tanti giornalisti e scrittori e alla fine mi sono convinto di scrivere un po' la mia vita, che si è sviluppata sui campi. Faccio calcio da 50 anni e l'ho sempre fatto a modo mio, contento di poterlo fare e di dare qualcosa non solo ai giocatori ma soprattutto al pubblico»,