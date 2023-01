Nel "fortino" di Francavilla Fontana il Foggia ha sempre "pirateggiato"

Serie C Girone C

Tradizione favorevole al Foggia che, nei tre precedenti a Francavilla Fontana, non ha mai perso. Un dato cabalistico che si scontrerà con la forza dei biancazzurri i quali, in casa, non hanno mai perso in questo campionato con sette vittorie e due pareggi.

Nella passata stagione terminò due pari per i Satanelli di Zeman che si portarono in vantaggio con Merola ma furono poi ribaltati da Perez e Maiorino dagli undici metri prima che Garofalo fissasse il gol del definitivo pareggio foggiano.

Nella stagione 2020/2021 fu un colpo di testa di Gavazzi a regalare la vittoria esterna ai dauni.

Nella stagione 2016/2017, infine, fu una rete di Sarno a fare “corsari” i rossoneri in terra brindisina.