Verso il derby: tutti i precedenti tra Foggia e Bari

Nei ventidue precedenti tra Foggia e Bari nel capoluogo dauno, sono dieci le vittorie ottenute dai rossoneri, nove i pareggi e tre le vittorie dei biancorossi. Ultimo successo dei “galletti” allo Zaccheria è quello datato 1984, in Serie C1, grazie al gol di Onofrio Loseto. Prima ancora, in Serie B edizione 81/82, Bagnato e Armenise, con intermezzo foggiano di Bordon, furono gli autori della sortita esterna biancorossa. Terzo successo levantino nel capoluogo foggiano addirittura nel 53/54, in quarta divisione, con un 5-2 firmato da una tripletta di Santoni, da un rigore di Gamberini e da Filiput.

Il derby di Puglia non ha una sua continuità nel tempo. Dauni e levantini sono tornati ad affrontarsi con una certa usualità dal 2015 dopo un’assenza di sfide durata quasi vent’anni. Nella passata stagione fu un gol di Curcio a regalare la vittoria ai rossoneri in uno Zaccheria costretto alle restrizioni Covid. Ultimo pareggio tra le due squadre quello in Serie B edizione 2017/2018 con vantaggio dei Satanelli propiziato da un autogol di Gyomber e pareggio degli ospiti di Nenè su clamoroso “regalo” del portiere Guarna. Finì in parità anche vent’anni prima, sempre in Serie B, con Ventola e Colacone nel tabellino dei marcatori e l’arbitro Collina protagonista di una scelta tanto inusuale quanto di buon senso: far tornare Fontana a difendere la porta biancorossa sotto la Curva Nord riservata ai baresi dopo che gli piovve addosso di tutto dalla Curva Sud gremita di tifosi rossoneri. Due le sfide in Serie A: nel 94/95 due volte Pedone portò in vantaggio i biancorossi e due volte i dauni acciuffarono il pareggio grazie al gol di Di Biagio e all’autogol di Bigica. Storico il 4-1 rifilato dal Foggia di Zeman al Bari di Boniek nel 91/92. Aprì le danze Baiano con una doppietta, Giampaolo accorciò le distanze per gli ospiti, Signori e ancora Baiano per il poker definitivo.

Nel complesso, il Bari ha battuto il Foggia allo Zaccheria in quarta divisione, in B e in C1. Il Foggia si è imposto due volte in Coppa Italia, una in Serie A, cinque in Serie B, due in Serie C. I pareggi tra le due squadre sono stati ben sette in cadetteria, uno in massima serie e uno in quella che attualmente potrebbe definirsi Serie D. Una sola volta Foggia e Bari hanno chiuso la contesa sullo 0-0 in Serie B 72/73.

Di seguito l'elenco completo dei precedenti tra Foggia e Bari.

STAGIONE CATEGORIA RISULTATO MARCATORI 1933/1934 Serie B 2-1 Benedetti (Fg); Rossini (Ba); Pavanello (Fg) 1934/1935 Serie B 3-1 Benedetti (Fg); Marchionneschi (Ba); Benedetti, Russo (Fg) 1951/1952 Serie C 1-0 Pozzo 1952/1953 IV Divisione 1-1 Rig.Orlando (Fg); Chiricallo (Ba) 1953/1954 IV Divisione 2-5 Santoni x2, rig.Gamberini, Santoni (Ba); Bacci (Fg); Filiput (Ba); rig.Gorini (Fg) 1962/1963 Serie B 1-1 Bonacchi (Ba); Oltramari (Fg) 1967/1968 Serie B 1-1 Aut.Capra (Ba); rig.Nocera (Fg) 1968/1969 Serie B 4-0 Garzelli, Saltutti, Nuti, Saltutti 1971/1972 Serie B 2-2 Lopez, Marmo (Ba); Mola, Pavone (Fg) 1972/1973 Serie B 0-0 1978/1979 Serie B 3-1 Rig.La Torre (Ba); Sasso, rig.Fiorini, Apuzzo (Fg) 1980/1981 Serie B 1-1 Iorio (Ba); Bozzi (Fg) 1981/1982 Serie B 1-2 Bagnato (Ba); Bordon (Fg); Armenise (Ba) 1982/1983 Serie B 2-1 Bordon, rig.Calonaci (Fg); rig.De Tommasi (Ba) 1983/1984 Serie C1 0-1 Losteo 1991/1992 Serie A 4-1 Baiano, rig.Baiano (Fg); Giampaolo (Ba); Signori, Baiano (Fg) 1994/1995 Serie A 2-2 Pedone (Ba); Di Biagio (Fg); Pedone (Ba); aut.Bigica (Ba) 1996/1997 Serie B 1-1 Ventola (Ba); Colacone (Fg) 2017/2018 Serie B 1-1 Aut.Gyomber (Fg); Nenè (Ba) 2020/2021 Serie C 1-0 Curcio

1968/1969 Coppa Italia 3-1 Maioli, Rolla (Fg); Tonoli (Ba); Saltutti (Fg)