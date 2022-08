Una conferma e un colpo in attacco per il Foggia Incedit

Colpo in attacco per il Foggia Incedit che si assicura il gambiano classe 1998 Matteo Musa Leigh, reduce dalla seconda parte della scorsa stagione al Gravina in Serie D girone H con cui ha collezionato 15 presenze. Nella prima parte aveva giocato con il Ginosa in Eccellenza pugliese con cui era andato a segno quattro volte in sette apparizioni prima del salto di categoria. Cresciuto nel Gravina, in carriera ha giocato con Fortis Altamura, Spinazzola, Unione Calcio Bisceglie e Audace Barletta.

Rinnovato invece il rapporto con il centrocampista classe 2004 Marco Narciso, andato a segno due volte in sette apparizioni con i foggiani nell'ultimo torneo di Promozione pugliese.