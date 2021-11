Tutto sull'avversario del Real Siti: il Borgorosso Molfetta

Scontro diretto in chiave salvezza per il Real Siti, chiamato a fare punti al “Paolo Poli” contro il Borgorosso Molfetta di mister Cosimo Leonino. Dopo il pesante ko interno subito domenica contro il Mola, vittorioso per 6-2, la squadra di Pino Lo Polito affronterà quello che, ad oggi, è il peggior attacco del girone A di Eccellenza pugliese. Appena sette le reti finora messe a segno dai baresi che, nella passata stagione, hanno disputato il campionato di Promozione e che non hanno certo impattato al meglio il nuovo torneo. Due vittorie, altrettanti pareggi e 6 sconfitte con 19 reti subite (terzultima difesa del girone dopo Vigor Trani e, purtroppo, i neroverdi di Stornara, ndr) rappresentano il cammino di una delle tante realtà calcistiche dilettantistiche molfettesi. Il Borgorosso non ha mai vinto in casa ma è riuscito ad essere corsaro a Manfredonia e a Trani. Su quattro incontri disputati tra le mura amiche ha sempre perso non riuscendo a segnare mai un gol (0-2 contro il Corato, 0-3 contro il Barletta, 0-4 contro il San Severo e 0-1 contro il Mola, ndr). Di conseguenza anche i due pareggi finora raccolti sono arrivati fuori casa a Trinitapoli e a San Marco. La classifica marcatori dei baresi segna due gol a testa per l’attaccante Cubaj e per il centrocampista Roselli; una marcatura ciascuno per il centrocampista Sallustio e per gli attaccanti Anselmi e Vitale. Una occasione decisamente ghiotta per il Real Siti, dunque, per raccogliere l’intera posta in palio, rilanciarsi in classifica e staccarsi dalla zona pericolosa della classifica, distante un solo punto.

Arbitro dell’incontro sarà Giorgio Caldararo di Lecce. Calcio d’inizio domenica alle 14:30

Di seguito l’attuale rosa del Borgorosso Molfetta. Tra parentesi, per ciascun calciatore, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alle decima giornata.

BORGOROSSO MOLFETTA – Allenatore: Domenico Leonino

PORTIERI

Eduart Bregaj (Confermato – 2001) (1/-*)

Donato De Santis (Proveniente dal Pomarico – 2000) (10/-*)

DIFENSORI

Davide Cataldo (Confermato – 1990) (1/0)

Daniele Lopez (Confermato – 1991) (7/0)

Domenico Messina (Confermato – 1994) (4/0)

Antonio Monopoli (Confermato – 1992) (6/0)

Lorenzo Rilievo (Proveniente dall’Olimpia Bitonto – 2002) (9/0)

Francesco Zaccheo (Proveniente dal Real Sannicandro – 1992) (2/0)

CENTROCAMPISTI

Vincenzo Antonicelli (Proveniente dal Pomarico – 2000) (3/0)

Mauro De Ceglia (Confermato – 1992) (10/0)

Salvatore De Gennaro (Confermato – 1991) (3/0)

Giovanni Ferrieri (Confermato – 2001) (7/0)

Roberto La Forgia (Confermato – 2003) (3/0)

Giuseppe Mastrolilli (Proveniente dall’U.C.Bisceglie – 2002) (0/0)

Michele Matera (Proveniente dal Barletta – 2001) (5/0)

Corrado Roselli (Confermato – 1994) (9/2)

Marco Sallustio (Confermato – 1988) (10/1)

Antonio Serafino (Proveniente dal Molfetta – 2003) (4/0)

ATTACCANTI

Stefano Anselmi (Confermato – 2001) (7/1)

Sergio Campanale (Confermato – 1991) (3/0)

Ermeland Cubaj (Proveniente dall’Audace Barletta – 1996) (8/2)

Daniele Lopez (Confermato – 1989) (2/0)

Marco Napolitano (Proveniente dal Grottaglie – 1991) (3/0)

Bruno Sallustio (Confermato – 1992) (10/0)

Francesco Sciancalepore (Confermato – 2003) (4/0)

Marco Vitale (Proveniente dall’U.C.Bisceglie – 1993) (2/1)

CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

Luca Cataldo (D) (Confermato e poi svincolato – 1993) (7/0)

Gianmarco Grosso (D) (Confermato e poi ceduto al Virtus Molfetta – 2001) (1/0)

Christian Neqrouz (D) (Proveniente dal Massafra e poi svincolato) (3/0)