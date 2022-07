Tris di colpacci per il Manfredonia

Il Manfredonia vuole vincere il campionato di Eccellenza Puglia girone A. Patron Di Benedetto è stato chiaro. E ora il club sipontino ha ingranato il turbo per quel che concerne il calciomercato. E il San Severo, la società della provincia di Foggia che finora ha più operato per rafforzare la propria rosa con elementi di esperienza e qualità, inizia a "tremare". Attivissimo il nuovo direttore sportivo dei sipontini, Fabio Moscelli che, dopo aver provveduto a confermare Cicerelli a centrocampo e a ufficializzare Morra dal Barletta in attacco, consegna a mister Pasquale De Candia altri tre elementi di indubbio spessore per la categoria.

Il primo è un bomber di ritorno. Matteo Triggiani, classe 1992, proveniente dal Mezzolara, squadra della Serie D girone D con cui ha disputato 22 incontri mettendo a segno cinque reti. L'attaccante, cresciuto calcisticamente con i sipontini prima e nel Torino poi, fece parte della rosa del Foggia in Serie D nella stagione 2012/2013 (una sola apparizione per lui). Poi le esperienze con le maglie del Gargano in Promozione, Atletico Vieste per quattro stagioni di fila in Eccellenza pugliese per un totale di 22 gol messi a segno in 90 presenze complessive, Unione Calcio Bisceglie e Molfetta, sempre in Eccellenza Puglia.

Il secondo è un centrocampista di comprovata esperienza quale Onofrio Turitto, classe 1991, proveniente dal Bitonto con cui, nella seconda parte dello scorso torneo di Serie D girone H, ha collezionato 17 presenze e un gol, peraltro al Molfetta con cui aveva iniziato la stagione, da capitano, mettendo insieme sette presenze prima di tornare a vestire i colori neroverdi bitontini. E indubbiamente il Bitonto è il club con cui l'esterno ha giocato più stagioni, dal 2016 in poi, e con cui ha vissuto la disavventura della squalifica di un anno a causa della combibe Picerno-Bitonto che estromise i baresi dalla promozione in Serie C in favore del Foggia dopo il lockdown del 2020. In carriera ha inoltre vestito le casacche di Martina (in D), Sulmona, Nardò, Trani, Quartieri Uniti Bari, Polimnia, Ostuni, Molfetta e Locorotondo in Eccellenza. Complessivamente, in Serie D, ha giocato 82 partite e segnato 17 reti.

Il terzo è una vecchia conoscenza dei tifosi del Foggia. Luigi Dinielli, difensore classe 1996, è reduce dalla promozione in Serie D con il Matera con cui ha collezionato dieci presenze in Eccellenza lucana. Cresciuto nelle giovanili rossonere prima e nel Bari poi, ha giocato con Brindisi, Team Altamura e Racing Fondi tra Serie D ed Eccellenza prima di fare ritorno nel capoluogo dauno, giusto il tempo di marcare una presenza nell'anno della promozione dalla C alla Serie B con Stroppa in panchina. Poi le esperienze con Paganese e Fidelis Andria in Serie D; San Severo, Cupello, Termoli e Audace Barletta in Eccellenza.