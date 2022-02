L'Orta Nova piega di misura il Real Siti nel derby

Derby bellissimo dal primo all’ultimo minuto tra Real Siti e Team Orta Nova, con la vittoria finale degli ortesi per 2-1 che riscattano così l'onta della sconfitta subita domenica scorsa contro il fanalino di coda Trani. Un derby, quello di ieri, che ha visto ben dieci giocatori finiti sul taccuino dei cattivi dell’arbitro Guiotto della sezione di Schio. Espulso per i padroni di casa il difensore Golia a inizio ripresa. L'Orta Nova di mister Luigi Agnelli riesce a trovare il vantaggio con un gran tiro dalla distanza di Ferreira. Al 34', però, ci pensa bomber Perchaud a pareggiare i conti per gli uomini di mister Pino Lo Polito. Dura poco, però, la gioia del pari verdeazzurro poiché due minuti dopo Bentos riporta in vantaggio gli ortesi su calcio di punizione. Nel secondo tempo, dopo l’espulsione di Golia, continuo assalto del Real Siti ma l'Orta Nova si dimostra forte e tenace e riesce a respingere ogni pallone.

Con la vittoria sul Real Siti, i biancocelesti adesso sono a due punti dall’Atletico Vieste e domenica prossima affronteranno un’altra squadra a caccia di punti salvezza, il Borgorosso Molfetta. Il Real Siti, invece, agganciato dal Canosa, affronterà il Manfredonia in un altro derby contro la squadra che è stata sconfitta in casa proprio dai canosini.