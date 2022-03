Multati il presidente Canonico e i dirigenti Milillo e Belviso

Serie C Girone C

Ennesima sanzione per il Calcio Foggia 1920. Il Giudice sportivo Stefano Palazzi ha inflitto una sanzione al presidente del club rossonero Nicola Canonico, per aver sostato, prima della gara con il Taranto, nell'area spogliatoi nonostante non comparisse nell'elenco delle persone ammesse.

Multati anche il direttore generale Vincenzo Millo e il responsabile dell'area tecnica Emanuele Belviso, per avere entrambi sostato, per circa mezz'ora, nell'area antistante gli spogliatoi per poi fare accesso al terreno di gioco dove hanno assistito al riscaldamento pre-gara della squadra, "nonostante non fossero inseriti nell'elenco 'Gruppo 1', recandosi circa 10 minuti prima dell'inizio della gara, in tribuna centrlae direttamente dal terreno di gioco". Per tutti e tre è stata disposta una multa di 500 euro.

Per lo stesso motivo, anche il club rossonero ha ricevuto una ammenda del medesimo importo. Per quanto riguarda il gruppo squadra, arriva la squalifica per il difensore centrale Giacomo Sciacca, ammonito nei minuti finali del derby. Il difensore scuola Inter era diffidato e salterà la sfida di domenica pomeriggio contro il Picerno. Entra in diffida il centrocampista Alessandro Di Paolantonio, che ha raggiunto la nona ammonizione stagionale.