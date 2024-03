Sorrento-Foggia 1-1: le pagelle dei rossoneri

SORRENTO (4-3-3) Del Sorbo 6,5; Todisco 5,5 Blondett 6 Fusco 6 Colombini 6; Riccardi 5,5 (25’st Badje 6) De Francesco 6,5 Cuccurullo 6; Vitale 5,5 (39’st Messori s.v.) Ravasio 6 Martignago 6,5 (33’st Capasso 7). A disposizione: D’Aniello, Albertazzi, Scala, De Gennaro, Morichelli, Di Somma, Bonavolontà, Vitiello, Aiello. Allenatore: Maiuri 6,5

FOGGIA (3-4-3) Perina 6; Salines 6 (17’st Tonin 6,5) Di Noia 5,5 (26’st Papazov 6) Ercolani 5; Silvestro 6 Odjer 6,5 Tascone 7 Vezzoni; Rolando 5,5 (17’st Tenkorang 5,5) Santaniello 6 (17’st Gagliano 5,5) Millico 5,5 (24’st Schenetti 5,5). A disposizione De Simone, Nobile; Castaldi, Martini, Marino, Antonacci, Riccardi, Manneh, Brancato, Embalo. Allenatore: Cudini 6,5

Arbitro: Zanotti 6

Assistenti: Pressato 6 – Porcheddu 6

Perina 6 - Il voto è la perfetta media tra l'8 pieno guadagnato fino al 35' del secondo tempo e il 4 post-papera. Oppure tra il 9 e e il 3, fate un po' voi. Quanto può essere carogna il gioco del calcio: almeno cinque interventi salvifici (due dei quali al limite del miracoloso) e poi un errore - di quelli che sono capitati almeno una volta a tutti i portieri - ti porta via 2 punti.

Salines 6 - Meno in difficoltà rispetto ai colleghi di reparto, anche se pure dalla sua parte di tanto in tanto si aprono delle faglie. Compensa con un buon accompagnamento in costruzione. Sorprende il suo avvicendamento, in un momento in cui la difesa avrebbe avuto bisogno della sua velocità (17’st Tonin 6,5 - Ottimo approccio alla gara, meno immalinconito rispetto alle precedenti apparizioni. Con i suoi strappi dà un senso maggiore alla strategia rossonera di sfruttare le ripartenze. Rifinitore nell'azione del gol di Tascone).

Di Noia 5,5 - In campo aperto mostra più di una difficoltà ed è solo grazie a Perina - e alla imprecisione degli avanti avversari - che il Foggia non affonda nel primo tempo e nella prima parte della ripresa. Chiude da centrale a quattro, prima del cambio (26’st Papazov 6 - Entra e due minuti dopo segna il Foggia. Talismano. Battute a parte, si sistema al centro della difesa a quattro a fianco a Ercolani. Nulla di eclatante da registrare).

Ercolani 5 - Uno sciagurato passaggio in orizzontale nella propria trequarti avvia la prima grande occasione del Sorrento. Dalle sue parti la squadra di Maiuri attacca spesso, intuendo le fragilità di chi è a presidio della zona.

Silvestro 6 - Come al solito, spinge come un dannato ed è tra i più propositivi, soprattutto nel primo tempo . Si schiaccia sui tre centrali, centellinando le uscite fino quasi ad azzerarle, quando il Sorrento alza il baricentro.

Odjer 6,5 - Uomo d'ordine e metronomo. Anche difensore all'occorrenza, come quando va alla rincorsa disperata di Martignago che alla fine la spara in curva.

Tascone 7 - Suggella una bella prestazione con un gol che evidenzia anche la presenza di piedi buoni, ammesso che qualcuno ne dubitasse. Nel primo tempo è lui che tiene alta la linea del pressing e gestisce sapientemente i tempi della riaggressione. Con Millico è l'acquisto più importante del mercato di gennaio. Lo si sapeva, ma lui non smette mai di ricordarlo.

Vezzoni 6 - Sfiora il gol con una volée meravigliosa che gli avrebbe garantito un posto nella top five delle marcature più belle della stagione. Lampo in una partita di ombre (tante) e luci (pochine).

Rolando 5,5 - Chiama costantemente la palla, anche con i piedi sulla linea laterale e due avversari addosso. Stavolta, però, c'è poca 'ciccia' nelle sue giocate. Da un suo tiro ribattuto, nasce la succitata palla gol di Martignago (17’st Tenkorang 5,5 - Cudini cerca nuovamente il jolly, come contro il Crotone. Dentro l'ex Campobasso e cambio di modulo. Il risultato finale lo premia a metà. La prestazione del ragazzo, invece, è abbastanza anonima).

Santaniello 6 - Molto attivo e pericoloso nella prima parte di gara. Il neo è sempre lo stesso: con i due compari di reparto ci si cerca, ma non sempre ci si trova. Gli tocca alzare bandiera bianca dopo un'ora, sembra, per un guaio al flessore (17’st Gagliano 5,5 - Il forfait di Santaniello gli dà un'altra chance dopo la brutta mezz'ora con il Picerno. Qualcosina in più, ma nulla che faccia strabuzzare gli occhi).

Millico 5,5 - Cerca in tutti i modi il gol, gli dice male. La partenza è incoraggiante, ma poi tende a inciampare sul suo solito difetto. Si spegne progressivamente nella ripresa (24’st Schenetti 5,5 - Solito approccio molle che a lungo andare risulta piuttosto irritante. Perde subito un brutto pallone, si desta nei minuti successivi al pareggio del Sorrento. Impegna due volte Del Sorbo, poi la chiude con una punizione che si spegne sul fondo, insieme alle speranze di vittoria).

Cudini 6,5 - Un buon punto per come rischiava di mettersi la partita, specie nella seconda frazione. Dimostra coraggio quando rinuncia a un difensore mantenendo le tre punte; e per dieci minuti va vicino anche al colpaccio che avrebbe regalato nuovamente la zona playoff. Resta, tuttavia, la bontà del percorso. La squadra è sempre sul pezzo, anche nei momenti di sofferenza.