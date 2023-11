Un solo blitz del Manfredonia a Nardò nei precedenti

Tre vittorie per il Nardò e una per il Manfredonia. Nessuna mezza misura nei precedenti tra le due squadre in terra salentina. L’unica sortita sipontina risale alla Serie D girone H edizione 2015/2016 allorquando fu un gol di Bozzi a regalare i tre punti ai biancocelesti. Poi solo vittorie granata: 3-1 nel 2016/2017 con reti dei padroni di casa siglate da Ancora, Prinari e Kyeremateng e rete ospite di Malcore; 4-0 in Coppa Italia di Serie D nella stagione successiva con reti messe a segno da Palmisano, Balistreri, Caporale e Cicerello. Due a uno, infine, nella stagione 2017/2018 con vantaggio locale di Prinari, momentaneo pareggio manfredoniano di Romano e gol vittoria neretino di Cassano.