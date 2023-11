Scontro diretto in chiave salvezza per il Manfredonia contro la Palmese

Scontro diretto in chiave salvezza per il Manfredonia che, domani alle 14:30, ospiterà al Miramare (sempre a porte chiuse) la Palmese. I campani hanno infatti gli stessi punti in classifica dei sipontini, dieci, ma provengono da un cammino diverso rispetto ai biancocelesti. Perché mentre il Donia di mister Cinque non vince da un mese, la squadra di Palma Campania proviene da quattro risultati utili di fila (due vittorie e due pareggi) dopo un avvio di stagione disastroso con 6 sconfitte, di cui quattro di fila, e due pareggi. Evidente, quindi, che il cambio di allenatore con Mario Pietropinto che ha preso il posto di Salvatore Sarnataro, ha sortito effetti, anche se non immediati visto che Pietropinto ha comunque perso le prime due gare dal suo avvento prima di ingranare la marcia. Fuori casa, la Palmese non ha finora mai vinto: tre pareggi, tre sconfitte per soli due gol messi a segno e nove subiti. Nel complesso, i rossoneri hanno finora segnato quattordici gol e ne hanno subiti ventuno. Cannoniere della squadra è l’attaccante Puntoriere con quattro centri. A seguire il difensore Peluso con tre reti. Due marcature per l’attaccante Potenza. Un gol a testa per i centrocampisti Amato, Carotenuto e Fusco e per l’attaccante Filogamo.

La rosa dei campani presenta elementi di categoria che sono sicuramente in grado di contribuire a centrare l’obiettivo salvezza: in difesa, oltre ai confermati Mautone e Romano, sono arrivati D’Orsi dall’Angri, Peluso dalla Juve Stabia, Russo dal Nola e, in questi giorni, l’ex Angri Manzo. In mediana i confermati Fusco e Galdean con Carotenuto dal Sorrento (club dal quale è stato prelevato anche l’attaccante Potenza) e De Sio dall’Agropoli. In attacco il confermato Puntoriere con D’Angelo dalla Romana e Filogamo dal Portici, società dalla quale è arrivato anche il centrocampista Amato.

Arbitro dell’incontro sarà Francesco Saffioti di Como.

Di seguito l’attuale rosa della Palmese. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) aggiornate alla dodicesima giornata.

PALMESE – Allenatore: Salvatore Sarnataro poi Mario Pietropinto

PORTIERI

22 – Leonardo Moccia (Proveniente dal Lecce – 2005) (9/-17)

1 – Aniello Scognamiglio (Proveniente dal Formia – 2004) (2/-4)



DIFENSORI

27 – Vincenzo Boemio (Proveniente dal Real Aversa – 2004) (1/0)

33 – Antonio De Rogatis (Proveniente dall’Arzachena – 2004) (2/0)

Raffaele D’Orsi (Proveniente dall’Angri – 1991) (0/0 + 4/0 nell’Angri)

29 – Aldo Bruno (Proveniente dal Sant’Anastasia – 2004) (0/0)

2 – Vincenzo Manco (Confermato – 2003) (8/0)

26 - Luigi Manzo (Proveniente dall’Angri – 1985) (2/0)

19 – Michele Morlando (Proveniente dalla Pol.S.Maria – 2004) (9/0)

21 – Francesco Mautone (Confermato – 1985) (3/0)

17 – Michele Peluso (Proveniente dalla Juve Stabia – 2001) (9/3)

5 – Marco Romano (Confermato – 1994) (8/0)

6 – Liberato Russo (Proveniente dal Nola – 1992) (7/0)

3 – Filippo Tribuno (Confermato – 2003) (5/0)



CENTROCAMPISTI

50 – Giovanni Amato (Proveniente dal Portici – 2004) (6/0)

20 – Pietro Cardone (Confermato – 2001) (4/0)

23 – Giulio Carotenuto (Proveniente dal Sorrento – 1998) (8/1)

4 – Rosario De Sio (Proveniente dall’Agropoli – 1997) (5/0)

18 – Silvio Esposito (Cresciuto nella società – 2005) (1/0)

60 – Francesco Ferrara (Proveniente dal Chieti – 2005) (1/0)

11 – Giulio Fusco (Confermato – 1993) (11/1)

10 – Marian Galdean (Confermato – 1989) (5/0)



ATTACCANTI

9 – Antonio D’Angelo (Proveniente dalla Romana – 1998) (7/0)

98 – Biagio Filogamo (Proveniente dal Portici – 1998) (7/1)

24 – Marco Mauri (Proveniente dall’Avellino – 2004) (1/0)

77 – Cristian Noletta (Proveniente dalla Juve Stabia – 2005) (6/0)

8 – Antonio Potenza (Proveniente dal Sorrento – 2005) (11/2)

91 – Marco Puntoriere (Confermato – 1991) (7/2)

7 – Michele Silvestro (Confermato – 1999) (11/0)