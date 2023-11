Finalmente! Il Manfredonia vince la sua prima partita in casa

Il Manfredonia di mister Franco Cinque centra la sua prima vittoria in campionato tra le mura amiche contro la Palmese, anche se gli spalti del Miramare continuano ad essere purtroppo vuoti. Termina 2-1 contro i campani grazie ai gol di Giacobbe su rigore al 24' della prima frazione e Calemme a quattro minuti dal termine della gara. Nel mezzo il momentaneo pareggio degli ospiti con Fusco al 43' del primo tempo. Un risultato che fa ben sperare per una squadra che, negli ultimi giorni, ha ufficializzato quattro volti nuovi, utili per alzare il tasso tecnico di una squadra a cui, finora, è probabilmente mancata l'esperienza e la qualità per ambire alla salvezza.

Tra i pali è arrivato Luciano Borrelli, classe 2004, che aveva iniziato la stagione con la Vibonese. Juve Stabia, Virtus Entella e Cosenza nel suo percorso di crescita giovanile. Mestre e Portici, invece, le sue esperienze in Serie D nella passata stagione. In difesa è arrivato Matteo Fissore, classe 1996, nella prima parte di questa stagione al Livorno. Genoa, Carpi e Torino le tappe della sua trafila nelle giovanili. Andria, Alessandria, Como, Sambenedettese, Messina e Cavese, invece, le tappe della sua carriera. A centrocampo è arrivato Eduardo Esposito, classe 2003, nella prima parte di stagione al Cjarlins Muzane con cui è sceso in campo sette volte. Cresciuto nel Napoli e nella Salernitana, ha anche indossato le casacche di Nocerina e Casertana. Infine, in attacco, tanta esperienza con l'arrivo di Paolo Carbonaro, classe 1989, nella prima parte di stagione al Lamezia, prima che i calabresi alzassero bandiera bianca ritirandosi a campionato in corso. Numerose le casacche indossate in carriera: Palermo, Monopoli, Giulianova, Barletta, Gela, Catanzaro, Hinterreggio, Vigor Lamezia, Aversa Normanna, Monza, Venezia, Alto Vicentino, Caratese, Messina, Cavese, Acireale e Trapani.