Seconda sfida casalinga di fila e secondo avversario ostico per il Manfredonia: la Gelbison

Il Manfredonia ospiterà domenica al Miramare alle 14:30 la Gelbison di Vallo della Lucania, quarta forza del torneo a 17 punti, sia pur in condominio con Fidelis Andria, Nardò, Casarano e Matera. Cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte per 16 gol messi a segno (secondo miglior attacco del campionato) e otto subite (terza miglior difesa del girone H di Serie D). In trasferta, finora, la Gelbison, retrocessa dalla Serie C all’esito dello scorso torneo dopo i play-out contro il Messina, ha vinto due volte, pareggiato in una circostanza e perso due incontri per sette gol messi a segno e quattro incassati. Cannonieri della squadra sono Barone e il foggiano Croce con quattro gol a testa. A seguire il compagno di reparto a quota due. Un centro ciascuno per i difensori Camilleri e Sall e per il centrocampista Lollo.

I rossoblù, che si sono affidati al Alessandro Monticciolo in panchina, reduce dall’esperienza al Trapani, hanno totalmente rivoluzionato il proprio organico. Non mancano gli elementi di spicco presenti in rosa come il difensore Camilleri, arrivato dall’Imolese e il tandem d’attacco composto da Bubas, arrivato dalla Cavese, e Croce, proveniente dal Team Altamura. Da segnalare anche arrivi di categoria come quelli di Russo dal Nardò, Sall dall’Angri e Tazza dalla Vibonese in difesa; Casiello dal’Altamura, Coppola dalla Vis Pesaro, Manzo dalla Casertana, Montinaro dal Nardò, Prinari dall’Altamura e Tumminelli dalla Cavese in mediana; Dellino dal Casarano e Barone dall’Angri in attacco.

Arbitro dell’incontro sarà Guido Iacopetti di Pistoia.

Di seguito l’attuale rosa della Gelbison. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) aggiornate alla decima giornata.

GELBISON – Allenatore: Alessandro Monticciolo

PORTIERI

1 - Elia Cirillo (Proveniente dal Grosseto – 2003) (2/-4)

22 - Alberto Milan (Proveniente dalla Luparense – 2003) (7/-4)



DIFENSORI

13 - Vincenzo Camilleri (Proveniente dall’Imolese – 1992) (8/1)

2 - Claudio Cellamare (Proveniente dal Trapani – 2004) (4/0)

72 - Gabriele Ferrante (Proveniente dal Palermo – 2004) (6/0)

17 - Matteo Mettivier (Proveniente dal Pontedera – 2005) (2/0)

33 - Alessio Muratori (Proveniente dall’Imolese – 2004) (6/0)

5 - Francesco Russo (Proveniente dal Nardò – 1993) (9/0)

44 – Dembel Sall (Proveniente dall’Angri – 1994) (4/1)

23 - Salvatore Tazza (Proveniente dalla Vibonese – 1998) (9/0)



CENTROCAMPISTI

3 - Rocco Casiello (Proveniente dal Team Altamura – 1998) (9/0)

45 – Mario Coppola (Proveniente dalla Vis Pesaro – 1990) (2/0)

69 – Jacopo Di Lorenzo (Cresciuto nella società – 2005) (1/0)

30 - Dylan Di Pasquale (Proveniente dal Napoli – 2004) (9/0)

14 - Giuseppe Lollo (Proveniente dall’Ugento – 2005) (9/1)

4 - Stefano Manzo (Proveniente dalla Casertana – 1990) (9/0)

10 - Matteo Montinaro (Proveniente dal Nardò – 1996) (2/0)

77 – Tiziano Prinari (Proveniente dal Team Altamura – 1995) (4/0)

11 - Mattia Tumminelli (Proveniente dalla Cavese – 1997) (8/0)



ATTACCANTI

9 - Vincenzo Barone (Proveniente dall’Angri – 1995) (7/4)

19 - Nicolas Bubas (Proveniente dalla Cavese – 1989) (8/2)

20 - Antonio Croce (Proveniente dal Team Altamura – 1986) (7/4)

7 - Saverio Dellino (Proveniente dal Casarano – 1999) (5/1)