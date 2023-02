Il Cerignola cerca il tris a Taranto per consolidare il quarto posto

Serie C Girone C

Audace Cerignola a caccia della terza vittoria di fila dopo aver regolato Messina e Avellino. I gialloblu di mister Pazienza intendono consolidare il quarto posto e per farlo serve un successo nel derby di Taranto.



L’avversario è cliente scomodo. Non tanto per la qualità della rosa, sicuramente e decisamente migliorata rispetto all’andata, quanto per la grinta del suo mister, Eziolino Capuano, sempre abile nell’esaltarsi in situazioni in cui le sue squadre, pur non eccelse tecnicamente nei singoli, riescono a dare il meglio sul campo.

Gli ionici, tuttavia, vengono da un mini-ciclo deficitario. Cinque pareggi, tutti per 0-0, due sconfitte e una sola vittoria contro il Latina. I tarantini hanno segnato contro i pontini interrompendo un digiuno che durava dal 18 dicembre a Messina, ultima di tre vittorie di fila centrate dai rossoblù prima di spegnersi. Capuano, fugace ex mister del Foggia all’inizio della stagione 2020/2021, è subentrato a Di Costanzo dopo tre gare di campionato terminate con altrettante sconfitte. Ne consegue che i 34 punti finora raccolti sono tutti frutto del lavoro del pittoresco trainer salernitano. Nove vittorie, sette pareggi e otto sconfitte sono i numeri della sua gestione a cui si aggiungono appena 20 gol fatti, penultimo attacco del girone assieme alla Gelbison, e 31 subiti. Allo Iacovone gli ionici hanno vinto sette incontri, pareggiato in quattro circostanze e perso in due occasioni per 13 reti messe a segno e appena otto incassate.

Cannoniere della squadra è l’attaccante Tommasini con quattro gol. A seguire il difensore Antonini e il centrocampista Romano con tre centri a testa. Una ciascuno per i difensori Boccadamo e Manetta e i centrocampisti Diaby e Labriola. Tra gli altri marcatori figurano anche tre attaccanti che hanno cambiato casacca nel corso del calciomercato di gennaio: Guida, passato alla Turris, a quota quattro, Infantino, passato alla Gelbison e andato a segno all’andata proprio contro il Foggia su rigore e La Monica, anche lui autore di un gol, ceduto al Giugliano in cambio dell’esperto Nocciolini.

Decisamente movimentato il mercato tarantino in questa sessione invernale. Oltre ai tre attaccanti andati a segno, sono andati via, tra i vari, Russo tra i pali, De Maria, Granata e Vona in difesa e Gaston Romano a centrocampo. Dentro l’ex Foggia Sciacca e Boccadamo dal Montevarchi, un ritorno, in difesa; Citarella dalla Gelbison e Crecco dal Pescara in mediana; Bifulco dal Padova, Rossetti dal Renate e Semprini dalla Lucchese in attacco, oltre al già citato Nocciolini.

All’andata terminò zero a zero al “Monterisi”. Un match passato agli archivi più per i disordini fuori dal campo provocati dai supporters tarantini che per quanto visto sul rettangolo verde.

Arbitro dell’incontro sarà Mattia Pascarella di Nocera Inferiore. Calcio d’inizio domani alle 14:30.

Di seguito l’attuale rosa del Taranto. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla 27esima giornata.

TARANTO – Allenatore: Nello Di Costanzo poi Ezio Capuano

PORTIERI

63 - Giorgio Caputo (Confermato – 2005) (0/-0)

1 - Andrea Loliva (Confermato – 2000) (2/-4)

22 - Alessio Martorel (Confermato – 2000 (1/-0)

26 - Gianmarco Vannucchi (Confermato – 1995) (21/-17)



DIFENSORI

4 - Matias Antonini (Confermato – 1998) (26/3)

77 - Antonio Boccadamo (Proveniente dal Montevarchi – 1999) (2/1 + 12/0 nel Montevarchi)

50 – Nicolò Canalicchio (Proveniente dalla Sammaurese – 2001) (0/0 + 15/1 nella Sammaurese)

24 - Nicolò Evangelisti (Confermato – 2003) (24/0)

3 - Antonio Ferrara (Confermato – 1999) (22/0)

27 - Giovanni Formiconi (Confermato – 1992) (18/0)

6 - Marco Manetta (Confermato – 1991) (23/1)

19 – Giacomo Sciacca (Proveniente dal Foggia – 1996) (1/0 + 19/0 nel Foggia)



CENTROCAMPISTI

54 - Nunzio Brandi (Confermato – 2001) (5/0)

17 – Francesco Citarella (Proveniente dal Gelbison – 2003) (1/0 + 9/0 nel Gelbison)

11 – Luca Crecco (Proveniente dal Pescara – 1995) (4/0 + 5/1 nel Pescara)

8 - Aboubacar Diaby (Confermato – 2000) (10/1)

38 - Giacomo Finocchi (Proveniente dall’Olbia – 2001) (0/0 + 0/0 nell’Olbia)

10 - Valerio Labriola (Confermato – 2001) (23/1)

72 - Gianluca Mastromonaco (Confermato – 2000) (26/0)

21 - Leonardo Mazza (Confermato – 2000) (23/0)

5 - Alessandro Provenzano (Confermato – 1991) (11/0)

96 - Antonio Romano (Confermato – 1996) (21/3)



ATTACCANTI

14 – Alfredo Bifulco (Proveniente dal Padova – 1997) (5/0 + 0/0 nel Padova)

9 - Manuel Nocciolini (Proveniente dal Giugliano – 1989) (3/0 + 21/2 nel Giugliano)

23 - Filip Raicevic (Confermato – 1993) (5/0)

29 – Simone Rossetti (Proveniente dal Renate – 1997) (6/0 + 7/0 nel Renate)

7 – Mauro Semprini (Proveniente dalla Lucchese – 1998) (5/0 + 18/1 nella Lucchese)

81 - Christian Tommasini (Confermato – 1998) (20/4)



CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

12 - Antonino Russo (P) (Proveniente dalla Salernitana e poi ceduto al Real Aversa – 2000) (4/-10)

18 - Vincent De Maria (D) (Confermato e poi ceduto alla Lucchese – 1999) (9/0)

17 - Antonio Granata (D) (Confermato e poi ceduto al Gelbison – 2000) (5/0)

33 - Edoardo Vona (D) (Proveniente dall’Imolese e poi ceduto alla Recanatese – 1996) (8/0)

78 - Daniele Camorani (C) (Proveniente dal Matese e poi ceduto allo stesso – 2003) (0/0)

Clemente Crisci (C) (Proveniente dal Bisceglie e poi svincolato – 2002) (0/0)

20 – Giovanni Maiorino (C) (Cresciuto nella società e poi ceduto al Termoli – 2003) (1/0)

32 - Gaston Romano (C) (Proveniente dall’Estrella e poi svincolato – 1998) (14/0)

7 - Stefano D’Egidio (A) (Proveniente dal Castelnuovo e poi ceduto al Teramo – 1996) (3/0)

11 - Michele Guida (A) (Proveniente dal Vastogirardi e poi ceduto alla Turris – 1998) (21/4)

9 - Saveriano Infantino (A) (Proveniente dalla Carrarese e poi ceduto al Gelbison – 1986) (12/1)

99 - Giuseppe La Monica (A) (Proveniente dal R.Aversa e poi ceduto al Giugliano – 2001) (19/1)

Mario Pacilli (A) (Confermato e poi ceduto al Terni – 1987) (0/0)

19 - Matteo Panattoni (A) (Proveniente dal Pisa e poi ceduto allo stesso – 2002) (2/0)

25 - Kevin Sakoa (A) (Proveniente dall’Amiens e poi ceduto alla Bagnolese – 2003) (2/0)