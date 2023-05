Cerignola-Foggia: non una partita qualsiasi per mister Pazienza che punta sul fattore "Monterisi"

Serie C Girone C

Al "Monterisi" il Cerignola ha costruito larga parte delle proprie fortune in questa stagione (40 punti su 60 sono stati conquistati in casa dall'Audace), comprese le due vittorie contro Juve Stabia e Monopoli nella fase eliminatoria dei play-off. E sul "Monterisi" punta un Michele Pazienza che sarà sicuramente emozionato. Perché nel Foggia ci è cresciuto, col Foggia ci ha giocato e ci ha vinto un campionato di C2 e il Foggia lo ha lanciato nel calcio che conta. Più o meno le stesse emozioni che proveranno il "diesse" Di Toro e lo staff del mister sanseverse dove figurano Cagnazzo e La Porta, tutti ex Foggia da calciatori, tutti foggiani di nascita o di adozione (come nel caso di Di Toro).

"Ci arriviamo con entusiasmo e con la carica giusta a questo derby. Abbiamo ancora 24 ore per recuperare energie fisiche e mentali. La partita con il Foggia è indubbiamente ricca di emozioni e motivazioni per noi. Domani avrà un significato ben diverso rispetto al campionato (i gialloblu hanno battuto i rossoneri allenati da Gallo all'andata e da Somma al ritorno, ndr). Dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto finora e dobbiamo aggiungere un altro tassello al nostro percorso. Il Foggia è cambiato perché ogni allenatore ha le sue idee. Delio Rossi è un tecnico esperto, che non ha bisogno di presentazioni, e che ha vinto in categorie superiori. Non sarà, però, una sfida tra noi due, ma tra i giocatori che scenderanno in campo. Giocare davanti al nostro pubblico è sempre stato un nostro punto di forza e domani, ovviamente, lo sfrutteremo. Mi auguro un Monterisi strapieno. Il nostro tifo dovrà sopperire ai nostri eventuali momenti di mancanza sotto il piano fisico, dati i pochi giorni che abbiamo avuto a disposizione per recuperare e considerato che abbiamo già giocato due gare di play-off", ha affermato Michele Pazienza nella conferenza stampa pre gara.

Intanto la prevedibile notizia dell'assenza dei tifosi foggiani sugli spalti del campo sportivo di Cerignola per motivi di ordine pubblico e stata seguita dall'altrettanto prevedibile notizia che la partita sarà trasmessa in diretta televisiva da Antenna Sud.