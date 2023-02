Ruggiero di testa, l'Audace col cuore: a Messina il Cerignola ritrova il successo

Girone C

Torna alla vittoria l’Audace Cerignola, che supera il Messina in casa e approfitta delle sconfitte di Juve Stabia (k.o. a Picerno) e Monopoli (battuto a sorpresa dalla Viterbese) per ritrovarsi nuovamente ai piedi del podio. L’ha decisa Zak Ruggiero al 28’. Poi gli ofantini hanno saputo difendere il vantaggio con determinazione fino al termine del match. Pazienza ha riproposto il consueto 3-5-2 con alcune novità, a partire proprio dal match winner, preferito a Sainz Maza a centrocampo, fino all’attacco, dove D’Andrea è stato affiancato a sorpresa da Achik e non da Malcore, subentrato nella seconda metà della ripresa.

PRIMO TEMPO – Messina subito vicino al gol. Al 2’, l’ex Foggia riceve palla centralmente, controlla male alzando un campanile, Russo spazza male sull’uscita di Saracco, servendo Perez che però non inquadra la porta. La reazione degli ofantini arriva nove minuti dopo: Ruggiero di prima apre per Achik che dalla distanza incrocia sul secondo palo, ma non inquadra la porta. La porta la centra e bene Zak Ruggiero che di testa batte Fumagalli su corner calciato alla perfezione da Achik.

SECONDO TEMPO – Il forte vento e un terreno di gioco ai limiti dell’ingiocabile non favoriscono lo spettacolo. Il Messina alza il baricentro, ma di occasioni clamorose se ne vedono poche. Il primo reale pericolo gli ofantini li corrono solamente al 35’, quando un corner di Kragl trova la deviazione di testa di Konate che spedisce il pallone oltre la traversa. Quattro minuti più tardi è Malcore ad avvicinarsi al raddoppio, sugli sviluppi di una conclusione da lui stesso calciata: la sua volee mancina non trova di poco la porta. Nel finale si registrano le espulsioni di Mallamo e Sainz Maza, quest’ultimo ammonito due volte cinque minuti dopo il suo ingresso. L’Audace torna dunque al successo dopo aver raccolto un punto nelle precedenti tre partite. Domenica prossima si torna al ‘Monterisi’, dove la squadra di Pazienza riceverà l’Avellino.