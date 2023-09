Il tabellone completo del calciomercato della Serie C girone C

Serie C Girone C

Di seguito l'elenco di tutti i movimenti di mercato della sessione estiva nel girone C di Serie C, squadra per squadra. Per ciascun calciatore è indicato il ruolo, l'anno di nascita e la provenienza (per la quale si intende l'ultima squadra per cui il calciatore ha giocato).

AUDACE CERIGNOLA – Allenatore: Ivan Tisci (nuovo)

Arrivi: T.Krapikas (por, 99, Ternana); C.Basile (dif, 03, Cavese); U.De Luca (dif, 04, Lamezia Terme); L.Gonnelli (dif, 93, Picerno); L.Martinelli (dif, 88, Catanzaro); A.Rizzo (dif, 99, Avellino); A.Tentardini (dif, 96, Catanzaro); A.Bezzon (cen, 02, Cavese); A.Carnevale (cen, 04, Matese); M.Ghisolfi (cen, 02, Giugliano); M.Vitale (cen, 04, Catania); V.Leonetti (att, 94, Turris); S.Neglia (att, 91, Fermana); F.Sosa (att, 95, Team Altamura)

Partenze: E.Blondett (dif, 92, Sorrento); P.Giofrè (dif, 01); S.Righetti (dif, 01, Lumezzane); G.Santoni (dif, 01); C.Langella (cen, 00, Rimini); E.Mengani (cen, 04, Campobasso); I.Achik (att, 00, Bari); A.Inguscio (att, 03); M.Montini (att, 92); L.Samele (att, 01, Taranto)

AVELLINO – Allenatore: Massimo Rastelli (confermato)

Arrivi: S.Ghidotti (por, 00, Como); T.Cancellotti (dif, 92, Pescara); T.Cionek (dif, 86, Reggina); L.Falbo (dif, 00, Monopoli); E.Mulè (dif, 99, Monopoli); M.Rigione (dif, 91, Cosenza); M.Armellino (cen, 89, Modena); F.D’Amico (cen, 00, Pro Sesto); L.Palmiero (cen, 96, Pescara); S.Pezzella (cen, 00, Triestina); D.Sannipoli (cen, 00, Latina); I.Lores Varela (att, 91, Cittadella); G.Gori (att, 99, Reggina); C.Patierno (att, 91, Virtus Francavilla); L.Sgarbi (att, 01, Pro Sesto)

Partenze: R.Marcone (por, 93, Sorrento); S.Auriletto (dif, 98, Renate); M.Perrone (dif, 03); L.Moretti (dif, 02, Triestina); A.Rizzo (dif, 99, Audace Cerignola); E.Sottini (dif, 02, Cittadella); M.Garetto (cen, 01, Renate); A.Matera (cen, 96, Turris); A.Di Gaudio (att, 89); D.Gambale (att, 98, Pineto); M.Kanoute (att, 93, Taranto); M.Tounkara (att, 96, Foggia); M.Trotta (att, 92)

AZ PICERNO – Allenatore: Emilio Longo (confermato)

Arrivi: D.Merelli (por, 96, Casatese); E.Summa (por, 03, Trapani); E.Biasiol (dif, 97, Giugliano); V.Ciriello (dif, 02, Cittadella); M.Gilli (dif, 97, Gelbison); M.Savarese (dif, 04, Fasano); S.Ciko (cen, 98, Derthona); V.Graziani (cen, 01, Gelbison); P.Maiorino (cen, 89, Virtus Francavilla); J.Murano (att, 90, Potenza)

Partenze: M.Albertazzi (por, 97, Brindisi); F.Cerroni (por, 05, Vastogirardi); M.Rossi (por, 00); M.Ferrani (dif, 87); L.Gonnelli (dif, 93, Audace Cerignola); N.Monti (dif, 01, Brindisi); C.Setola (dif, 99); F.Dettori (cen, 83, fine carriera); R.Kouda (cen, 02, Spezia); M.D’Angelo (att, 90, Team Altamura); M.Emmausso (att, 97, Messina); F.Golfo (att, 94, Brindisi); Reginaldo (att, 83, Real Casalnuovo)

BENEVENTO – Allenatore: Matteo Andreoletti (nuovo)

Arrivi: A.Benedetti (dif, 91, Pordenone); F.Berra (dif, 95, Sudtirol); B.Meccariello (dif, 91, Spal); F.Rillo (dif, 00, Potenza); F.Sena (dif, 04, Casertana); D.Agazzi (cen, 93, Ternana); V.Alfieri (cen, 02, Recanatese); M.Pinato (cen, 95, Pordenone); P.Simonetti (cen, 01, Ancona); A.Talia (cen, 03, Potenza); D.Bolsius (att, 98, Fidelis Andria); A.Ferrante (att, 95, Ternana); A.Marotta (att, 86, Viterbese)

Partenze: D.Foulon (dif, 99, Mechelen); K.Gilk (dif, 88, Cracovia); G.Letizia (dif, 90, Feralpisalò); A.Tosca (dif, 92, Al-Riyadh); F.Veseli (dif, 92, Karagumruk); G.Acampora (cen, 94, Bari); A.Basit (cen, 99); R.Jureskin (cen, 00, Pisa); I.Koutsoupias (cen, 01, Bari); S.Sanogo (cen, 01); P.Schiattarella (cen, 87, Potenza); M.Viviani (cen, 00, Cosenza); D.Vokic (cen, 96, Radomlje); D.Farias (att, 90); A.La Gumina (att, 96, Sampdoria); S.Pettinari (att, 92, Reggiana); Simy (att, 92)

BRINDISI – Allenatore: Ciro Danucci (confermato)

Arrivi: M.Albertazzi (por, 97, Picerno); I.Saio (por, 02, Arzignano); A.Albertini (dif, 94, Cesena); N.Bellucci (dif, 01, Alessandria); N.Bizzotto (dif, 90, Monopoli); D.Cappelletti (dif, 91, Vicenza); A.Cavacchioli (dif, 05, Roma); C.Cipolletta (dif, 96, Casarano); N.Monti (dif, 01, Picerno); A.Vona (dif, 04, Parma); P.De Angelis (cen, 05, Roma); G.Nicolao (cen, 94, Gubbio); D.Petrucci (cen, 91, inattivo); C.Bunino (att, 96, Lecco); G.De Feo (att, 94, Imolese); M.Fall (att, 97, Sangiuliano); F.Golfo (att, 94, Picerno); L.Lombardi (att, 02, Ancona); N.Marras (att, 02, Sambenedettese); A.Mazia (att, 04, Bologna); F.Moretti (att, 94, Ancona)

Partenze: T.Di Fusco (por, 03); P.Vismara (por, 03, Atalanta U23); M.Baldan (dif, 93, Vibonese); L.Di Modugno (dif, 01, Foggia); B.Esposito (dif, 04, Nocerina); S.Montalto (dif, 94, Mestre); M.Rossi (dif, 87, Akragas); A.Sirri (dif, 91, Sambenedettese); E.De Rosa (cen, 02); D.Maltese (cen, 92, Matera); G.Mancarella (cen, 02); F.Palumbo (cen, 01); V.Triarico (cen, 89, Fasano); G.Dammacco (att, 98, Nardò); S.D’Anna (att, 90, Nardò); P.Diouf (att, 89, Oskarshamns); C.Favetta (att, 94); F.Felleca (att, 98, Cavese); M.Opoola (att, 04, Carrarese); D.Santoro (att, 95, Gravina); B.Stauciuc (att, 02, Flaminia)

CASERTANA – Allenatore: Vincenzo Cangelosi (confermato)

Arrivi: G.Venturi (por, 92, Reggiana); A.Fabbri (dif, 90, Trento); F.Damian (cen, 96, Ternana); M.Toscano (cen, 97, Gubbio)

Partenze: C.Cugnata (dif, 05); V.Galletta (dif, 03, Acireale); S.Sabatino (dif, 88, Trapani); F.Sena (dif, 04, Benevento); S.Manzo (cen, 90, Gelbison); S.Trinagli (cen, 01, Notaresco); R.Vacca (cen, 91, Siracusa); M.Bollino (att, 94, Trapani); N.Ferrari (att, 89, San Marzano); A.Guida (att, 02, Turris); L.Liurni (att, 94, Nocerina)

CATANIA – Allenatore: Luca Tabbiani (nuovo)

Arrivi: A.Livieri (por, 97, Pisa); M.Curado (dif, 95, Perugia); M.Maffei (dif, 04, Cavese); A.Mazzotta (dif, 89, Bari); T.Silvestri (dif, 91, Modena); R.Ladinetti (cen, 00, Pontedera); A.Quaini (cen, 98, Fiorenzuola); M.Rocca (cen, 96, Novara); R.Zammarini (cen, 96, Pordenone); M.Bocic (att, 00, Frosinone); C.Chiricò (att, 91, Crotone); S.Di Carmine (att, 88, Perugia); E.Dubickas (att, 98, Pordenone); D.Marsura (att, 94, Ascoli); G.Popovic (att, 03, Rudes)

Partenze: A.Groaz (por, 04, Sangiuliano); A.Boccia (dif, 02, Juve Stabia); D.Lubishtani (dif, 04, Siracusa); A.Pedicone (dif, 02); S.Baldassar (cen, 04, Dolomiti); S.Buffa (cen, 01, Messina); O.Di Grazia (cen, 98); F.Lodi (cen, 84, fine carriera); An.Russotto (cen, 88, Siracusa); Al.Russotto (cen, 02); M.Vitale (cen, 04, Audace Cerignola); A.De Respinis (att, 93, Treviso); Jefferson (att, 88); M.Forchignone (att, 03); G.Giovinco (att, 90, Virtus Francavilla); G.Litteri (att, 88, Akragas); V.Sarno (att, 88)

CROTONE – Allenatore: Lamberto Zauli (confermato)

Arrivi: D.Leo (dif, 01, Foggia); G.Loiacono (dif, 91, Reggina); Vinicius (dif, 02, Sao Paulo); L.Felippe (cen, 00, Giugliano); P.Giannotti (cen, 99, Monopoli); L.Rojas (cen, 02, Pro Vercelli); G.Bruzzaniti (att, 00, Lucchese); R.Cantisani (att, 04, Arezzo); J.Jurcec (att, 02, Altach); D.Vuthaj (att, 95, Novara)

Partenze: L.Calapai (dif, 93); G.Cuomo (dif, 98, Sudtirol); V.Golemic (dif, 91, Vicenza); V.Mogos (dif, 92, Cluj); T.Awua (cen, 98, Atalanta U23); M.Carraro (cen, 98, Spal); I.Cernigoi (att, 95, Rimini); C.Chiricò (att, 91, Catania); A.Kargbo (att, 99, Cesena)

FOGGIA – Allenatore: Mirko Cudini (nuovo)

Arrivi: T.Cucchietti (por, 98, Lucchese); L.Carillo (dif, 96, Novara); L.Di Modugno (dif, 01, Brindisi); M.Marzupio (dif, 00, Pro Sesto); T.Papazov (dif, 01, Badalona); E.Salines (dif, 00, Feralpisalò); G.Antonacci (cen, 01, Nardò); M.Fiorini (cen, 01, Fiorenzuola); A.Marino (cen, 01, Fidelis Andria); J.Martini (cen, 04, Inter); A.Rossi (cen, 03, San Donato Tavarnelle); F.Vezzoni (cen, 01, Pro Patria); C.Embalo (att, 94, Cittadella); R.Tonin (att, 01, Monterosi); M.Tounkara (att, 96, Avellino)

Partenze: M.Raccichini (por, 00); D.Thiam (por, 98, Juve Stabia); D.Di Pasquale (dif, 96, Arezzo); I.Kontek (dif, 97, Virtus Entella); D.Leo (dif, 01, Crotone); T.Markic (dif, 90, Siracusa); C.Rutjens (dif, 98, Chindia); B.Bjarkason (cen, 00, Venezia); F.Costa (cen, 95, Vicenza); D.Petermann (cen, 94, Virtus Entella); G.Battimelli (att, 05, Team Altamura); D.Iacoponi (att, 02, Rimini); R.Ogunseye (att, 95, Cesena)

GIUGLIANO – Allenatore: Raffaele Di Napoli (confermato)

Arrivi: G.Antonini (por, 04, Ghiviborgo); G.Baldi (por, 04, Roma); D.Russo (por, 87, Juve Stabia); M.Caldore (dif, 94, Juve Stabia); M.Yabre (dif, 02, Recanatese); G.Mancini (dif, 04, Ternana); D.Menna (dif, 95, Renate); L.Berardocco (cen, 01, Juve Stabia); C.Giorgione (cen, 91, AlbinoLeffe); V.Labriola (cen, 01, Taranto); E.Oviszach (cen, 01, Vicenza); R.Virgilio (cen, 02, Afragolese); V.Vogiatzis (cen, 96, Rodos); G.Bernardotto (att, 97, Carrarese); M.Nocciolini (att, 89, Taranto); C.De Sena (att, 91, Gelbison); D.Stabile (att, 04, Atalanta)

Partenze: J.Sassi (por, 03, Pro Vercelli); A.Viscovo (por, 99); E.Biasiol (dif, 97, Picerno); L.D’Alessio (dif, 01); G.Mesisca (dif, 03, United Riccione); S.Oyewale (dif, 00); G.Ceparano (cen, 02, Gladiator); L.Felippe (cen, 00, Crotone); M.Ghisolfi (cen, 02, Audace Cerignola); O.Gomez (cen, 02); G.Iglio (cen, 01, Spal); R.Poziello (cen, 88, Nocerina); M.Felici (att, 02); G.La Monica (att, 01); F.Piovaccari (att, 84, Cavese); N.Rizzo (att, 93)

JUVE STABIA – Allenatore: Guido Pagliuca (nuovo)

Arrivi: A.Signorini (por, 99, Chiantigiana); D.Thiam (por, 98, Foggia); M.Bachini (dif, 95, Lucchese); M.Baldi (dif, 02, Alessandria); M.Bellich (dif, 99, Vicenza); A.Boccia (dif, 02, Catania); F.D’Amore (dif, 04, Cavese); A.La Rosa (dif, 02, Pordenone); D.Buglio (cen, 98, Siena); G.Leone (cen, 01, Siena); F.Romeo (cen, 02, Fermana); G.Ruggiero (cen, 00, Real Agro Aversa); S.Selvaggio (cen, 02, Sorrento); L.Candellone (att, 97, Pordenone); V.Della Pietra (att, 02, Monterosi); P.Marranzino (att, 04, Napoli); E.Piovanello (att, 00, Padova); K.Piscopo (att, 98, Pordenone); P.Rovaglia (att, 01, Montevarchi)

Partenze: D.Barosi (por, 00, Ascoli); D.Russo (por, 87, Giugliano); M.Caldore (dif, 94, Giugliano); D.Cinaglia (dif, 94, Monterosi); U.Dell’Orfanello (dif, 00); T.Maggioni (dif, 01, Mantova); M.Peluso (dif, 01, Palmese); D.Altobelli (cen, 93, Monterosi); L.Berardocco (cen, 01, Giugliano); P.Moreschini (cen, 01); J.Scaccabarozzi (cen, 94, Turris); G.D’Agostino (att, 03, Monopoli); L.Pandolfi (att, 98, Cittadella); A.Rosa (att, 03, Atalanta U23); A.Silipo (att, 01, Monterosi); M.Volpe (att, 97, Alessandria); G.Zigoni (att, 91, Virtus Verona)

LATINA – Allenatore: Daniele Di Donato (confermato)

Arrivi: T.Bertini (por, 04, Atalanta); G.Di Renzo (dif, 02, Chieti); E.Ercolano (dif, 02, Turris); A.Marino (dif, 88, Carrarese); G.Rocchi (dif, 96, Potenza); A.Serbouti (dif, 00, Sangiuliano); S.Biagi (cen, 97, Montevarchi); A.Cittadino (cen, 94, Potenza); L.Crecco (cen, 95, Taranto); F.Perseu (cen, 02, Alessandria); F.Del Sole (att, 98, Potenza); G.Fella (att, 93, Monopoli); S.Jallow (att, 96, Viterbese); F.Mastroianni (att, 92, Fiorenzuola); L.Paganini (att, 93, Triestina)

Partenze: A.Tonti (por, 92, Pineto); B.Calabrese (dif, 02); L.Carissoni (dif, 97, Cittadella); A.Celli (dif, 97, Casarano); And.Esposito (dif, 86, fine carriera); Ant.Esposito (dif, 00); S.Amadio (cen, 89, Pineto); C.Barberini (cen, 99, San Benedetto); M.Di Mino (cen, 03, Pistoiese); A.Pellegrino (cen, 05, Pineto); L.Peschetola (cen, 03, Monopoli); D.Sannipoli (cen, 00, Avellino); M.Teraschi (cen, 01, Pineto); N.Belloni (att, 01); D.Bezziccheri (att, 98, Perugia); F.Furlan (att, 90); S.Ganz (att, 93)

MESSINA – Allenatore: Giacomo Modica (nuovo)

Arrivi: J.De Matteis (por, 02 Fermana); D.Lia (dif, 97, Vibonese); M.Manetta (dif, 91, Taranto); F.Pacciardi (dif, 95, Recanatese); V.Polito (dif, 99, Potenza); L.Tropea (dif, 04, Empoli); S.Buffa (cen, 01, Catania); M.Firenze (cen, 93, Sangiuliano); D.Franco (cen, 92, Lucchese); G.Frisenna (cen, 02, Licata); F.Giunta (cen, 99, Follonica Gavorrano); C.Cavallo (att, 02, Real Agro Aversa); M.Emmausso (att, 97, Picerno); P.Luciani (att, 02, Siena); V.Plesia (att, 98, Piacenza); F.Scafetta (att, 02, Vibonese); M.Zunno (att, 01, Piacenza)

Partenze: M.Lewandowski (por, 96); A.Angileri (dif, 01, Monopoli); H.Baldé (dif, 98); G.Berto (dif, 03, Atalanta U23); C.Celesia (dif, 02, Mantova); M.Ferrini (dif, 98, Monopoli); G.Filì (dif, 02); G.Salvo (dif, 03); D.Trasciani (dif, 00, Trastevere); M.Fiorani (cen, 02, Taranto); L.Fofana (cen, 98, Triestina); P.Grillo (cen, 97); A.Konate (cen, 99); O.Kragl (cen, 90, Trapani); A.Mallamo (cen, 02, Pro Patria); R.Marino (cen, 98, Aglianese); L.Versienti (cen, 96, Casarano); I.Baldé (att, 99, Arzignano); L.Catania (att, 99, Novara); D.Curiale (att, 87); C.Iannone (att, 01, Paganese); P.Napoletano (att, 02); A.Piazza (att, 02); L.Perez (att, 89); D.Zuppel (att, 02, Virtus Francavilla)

MONOPOLI – Allenatore: Francesco Tomei (nuovo)

Arrivi: E.Alloj (por, 06, Torino); N.Botis (por, 04, Inter); G.Caputo (por, 05, Taranto); P.Perina (por, 92, Turris); S.Vitale (por, 02, Gelbison); A.Angileri (dif, 01, Messina); R.Cargnelutti (dif, 99, Gelbison); M.De Santis (dif, 03, Siena); P.Fazio (dif, 89, Catanzaro); M.Ferrini (dif, 98, Messina); G.Iaccarino (cen, 03, Napoli); L.Peschetola (cen, 03, Latina); P.Riccardi (cen, 03, Potenza); G.Borello (att, 99, Ujpest); G.D’Agostino (att, 03, Juve Stabia); A.De Paoli (att, 99, Siena); S.Spalluto (att, 01, Novara)

Partenze: L.Avogadri (por, 01, Atalanta U23); M.Pisseri (por, 91, Cesena); T.Vettorel (por, 00, Gubbio); N.Bizzotto (dif, 90, Brindisi); I.De Santis (dif, 97, Taranto); M.Drudi (dif, 87); L.Falbo (dif, 00, Avellino); E.Mulè (dif, 99, Avellino); A.Bussaglia (cen, 97, Pro Sesto); P.Giannotti (cen, 99, Crotone); M.Piccinni (cen, 87, fine carriera); M.Rolando (cen, 92, Renate); N.Corti (att, 01, Novara); G.Fella (att, 93, Latina); G.Manzari (att, 00, Ascoli)

MONTEROSI – Allenatore: Fabrizio Romondini (nuovo)

Arrivi: D.Mastrantonio (por, 04, Triestina); A.Rigon (por, 03, Montebelluna); D.Cinaglia (dif, 94, Juve Stabia); A.Crescenzi (dif, 91, Pescara); S.Sini (dif, 92, Alessandria); D.Altobelli (cen, 93, Juve Stabia); B.Conti (cen, 02, Mantova); T.Fantacci (cen, 97, Arzignano); F.Perrotta (cen, 04, Tivoli); M.Frediani (att, 94, Siena); F.Palazzino (att, 03, Ascoli); A.Silipo (att, 01, Juve Stabia); M.Vano (att, 91, Rimini)

Partenze: M.Alia (por, 00, Skenderbeu); U.Basile (por, 00); F.Forte (por, 91, Virtus Francavilla); G.Moretti (por, 03, Aglianese); R.Burgio (cen, 01, Turris); L.Cirone (cen, 02); M.Gasperi (cen, 97, Renate); J.Lipani (cen, 01, Virtus Entella); S.Santoro (cen, 99, Pro Vercelli); M.Carlini (att, 86, Terracina); V.Della Piertra (att, 02, Juve Stabia); D.Di Francesco (att, 01); A.Rossi (att, 97); R.Tonin (att, 01, Foggia); P.Vitali (att, 02)

POTENZA – Allenatore: Alberto Colombo (nuovo)

Arrivi: A.Calvosa (dif, 06, Rotonda); A.Hristov (dif, 99, Reggiana); R.Maddaloni (dif, 98, Imolese); K.Candellori (cen, 96, Fidelis Andria); L.Pisapia (cen, 03, Juventus); A.Porcino (cen, 95, Gelbison); M.Prezioso (cen, 96, Ancona); P.Schiattarella (cen, 87, Benevento); E.Saporiti (cen, 01, Torres); R.Asencio (att, 98, Cittadella); L.Gagliano (att, 00, Padova); A.Mata (att, 03, Sassuolo); M.Rossetti (att, 96, Rimini)

Partenze: G.Carbone (dif, 04, Vibonese); D.Girasole (dif, 00); M.Legittimo (dif, 89); V.Polito (dif, 99, Messina); F.Rillo (dif, 00, Benevento); G.Rocchi (dif, 96, Latina); N.Bianchi (cen, 03); A.Cittadino (cen, 94, Latina); L.Del Pinto (cen, 90, L’Aquila); G.Logoluso (cen, 97, Team Altamura); D.Masella (cen, 02); A.Talia (cen, 03, Benevento); P.Riccardi (cen, 03, Monopoli); F.Alagna (att, 00); F.Del Sole (att, 98, Latina); N.Garbett (att, 04); J.Murano (att, 90, Picerno); E.Schimmenti (att, 02, Luparense)

SORRENTO – Allenatore: Vincenzo Maiuri (confermato)

Arrivi: A.D’Aniello (por, 03, Pescara); R.Marcone (por, 93, Avellino); E.Blondett (dif, 92, Audace Cerignola); L.Colombini (dif, 01, Renate); C.Loreto (dif, 98, Gelbison); V.Di Somma (dif, 97, Paganese); T.Panelli (dif, 94, Rimini); A.Vitiello (dif, 03, Turris); A.Bonavolontà (cen, 00, Torres); T.Caravaca (cen, 04, Barcellona); A.De Francesco (cen, 94, Mantova); P.Messori (cen, 00, Mantova); G.Vitale (cen, 01, Gubbio); C.Capasso (att, 04, Fiorentina); S.Kone (att, 04, Viterbese); R.Martignago (att, 91, Alessandria); M.Ravasio (att, 98, Lucchese)

Partenze: G.Cervellera (por, 04, Team Altamura); D.Cacace (dif, 87, fine carriera); F.Sigismondo (dif, 03); F.Todisco (dif, 03); M.Tufano (dif, 03, Acireale); B.Erradi (cen, 01); G.Carotenuto (cen, 98, Palmese); E.Herrera (cen, 92, Angri); R.Maresca (cen, 02); S.Selvaggio (cen, 02, Juve Stabia); D.Gaetani (att, 95, Folgore Caratese); A.Gargiulo (att, 94, fine carriera); A.Potenza (att, 05, Palmese); F.Simonetti (att, 94)

TARANTO – Allenatore: Ezio Capuano (confermato)

Arrivi: I.De Santis (dif, 97, Monopoli); P.Enrici (dif, 01, Lecco); J.Heinz (dif, 03, Torres); D.Hysaj (dif, 04, Napoli); C.Panico (dif, 99, Feralpisalò); C.Riggio (dif, 96, Viterbese); A.Bonetti (cen, 03, Juve Next Gen); A.Borgia (cen, 03, Lamezia Terme); S.Calvano (cen, 93, Pro Vercelli); F.Capone (cen, 03, Gelbison); M.Fiorani (cen, 02, Messina); E.Kondaj (cen, 01, Pianese); G.Papaserio (cen, 99, Tolentino); L.Zonta (cen, 97, Vicenza); P.Cianci (att, 96, Catanzaro); P.De Sarlo (att, 99, Imolese); M.Kanoute (att, 93, Avellino); F.Orlando (att, 96, Siena); L.Samele (att, 01, Audace Cerignola)

Partenze: G.Caputo (por, 05, Monopoli); A.Martorel (por, 00); A.Boccadamo (dif, 99, Pianese); N.Canalicchio (dif, 01); N.Evangelisti (dif, 03, Pineto); G.Formiconi (dif, 92); M.Manetta (dif, 91, Messina); G.Sciacca (dif, 96); N.Brandi (cen, 01, Imolese); F.Citarella (cen, 03, Nocerina); L.Crecco (cen, 95, Latina); A.Diaby (cen, 00, Legnago); G.Finocchi (cen, 01); T.Fontana (cen, 00, Fermana); V.Labriola (cen, 01, Giugliano); L.Mazza (cen, 00); A.Provenzano (cen, 91, Pontedera); M.Nocciolini (att, 89, Giugliano); F.Raicevic (att, 93); S.Rossetti (att, 97, Novara); C.Tommasini (att, 98, Pescara)

TURRIS – Allenatore: Bruno Caneo (nuovo)

Arrivi: A.Pagno (por, 01, AlbinoLeffe); N.Cocetta (dif, 03, Udinese); S.Esempio (dif, 99, Afragolese); A.Maestrelli (dif, 03, Frosinone); R.Burgio (cen, 01, Monterosi); G.Cum (cen, 02, Matera); A.Matera (cen, 96, Avellino); S.Pugliese (cen, 04, Palmese); M.Saccani (cen, 01, Pergolettese); J.Scaccabarozzi (cen, 94, Juve Stabia); G.D’Auria (att, 96, Imolese); F.De Felice (att, 96, Paganese); A.Guida (att, 02, Casertana); L.Nocerino (att, 04, Portici); F.Pavone (att, 00, Fidelis Andria)

Partenze: P.Perina (por, 92, Monopoli); E.Ercolano (dif, 02, Latina); S.Boccia (dif, 01, Novara); F.Di Nunzio (dif, 85, Afragolese); M.Varutti (dif, 90, fine carriera); A.Vitiello (dif, 03, Sorrento); A.Acquadro (cen, 96, Trapani); S.Finardi (cen, 01, Atalanta U23); L.Maldonado (cen, 96, Campobasso); D.Ruffo Luci (cen, 01, Rimini); T.Schirò (cen, 00); A.Taugourdeau (cen, 89, Lumezzane); C.Di Franco (att, 01); H.Haoudi (att, 01, Pro Vercelli); M.Guida (att, 98); V.Leonetti (att, 94, Audace Cerignola); S.Longo (att, 00, AlbinoLeffe)

VIRTUS FRANCAVILLA – Allenatore: Alberto Villa (nuovo)

Arrivi: F.Forte (por, 91, Monterosi); I.Lucatelli (por, 03, Benevento); A.Accardi (dif, 95, Piacenza); F.Gavazzi (dif, 88, Vis Pesaro); A.Marocco (dif, 04, Clodiense); J.Monteagudo (dif, 95, Viterbese); G.Fornito (cen, 94, Gelbison); N.Izzillo (cen, 94, Pontedera); S.Nicoli (cen, 98, Prato); G.Artistico (att, 02, Renate); G.Giovinco (att, 90, Catania); A.Polidori (att, 92, Viterbese); D.Zuppel (att, 02, Virtus Francavilla)

Partenze: M.Avella (por, 00); J.Milli (por, 00); A.Romagnoli (por, 98); A.Caporale (dif, 95, Lecco); A.Dermidjian (dif, 97); R.Idda (dif, 88, Torres); D.Manarelli (dif, 02); A.Minelli (dif, 99, Pro Patria); R.Pierno (dif, 01, Pescara); D.Solcia (dif, 01, Atalanta U23); P.Maiorino (cen, 89, Picerno); L.Prinelli (cen, 03, Novara); G.Tchetchoua (cen, 00); A.Cisco (att, 98, Sudtirol); O.Karlsson (att, 97, Vis Pesaro); Murilo (att, 95, Barito Putera); C.Patierno (att, 91, Avellino)