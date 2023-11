Verso Foggia-Messina: i precedenti tra le due squadre

Il bilancio complessivo dei precedenti tra rossoneri e giallorossi a Foggia parla di quattordici vittorie dei padroni di casa, quattro pareggi e cinque vittorie per gli ospiti. Di queste ben quattro sono arrivate consecutivamente: nel 90/91 in B, nel 98/99 in Coppa Italia di C, nell’ultima edizione della vecchia “C2” 2013/2014 e, soprattutto, nel posticipo serale della stagione 99/00, allorquando un liscio del portiere foggiano Di Masi spianò la strada a Scaringella per l’1-0 messinese finale che, di fatto, sancì l’addio ai sogni di gloria dei rossoneri di Braglia e Molino, in quel momento diretti inseguitori di un Messina ormai lanciato verso la promozione in Serie C1 e verso il suo periodo storico migliore culminato con la Serie A di inizio millennio.

Foggia e Messina si sono affrontate una volta anche in massima serie: nel 64/65 fu Nocera a regalare la vittoria ai dauni di Oronzo Pugliese. Infine, nel triennio antecedente la promozione in B del 2017, il Foggia ha sempre vinto in casa contro il Messina che non è mai riuscito ad andare a segno allo Zaccheria in ciascuna delle tre gare. L’ultima volta che la squadra dello Stretto ha segnato a Foggia lo ha fatto con una doppietta di Costa Ferreira nel 2013/2014. Vittoria serale di misura per la squadra allenata da Grassadonia che prese l’intera posta in palio ai rossoneri di Pasquale Padalino. Anche in quel caso, il Messina avrebbe poi concluso la stagione con una promozione. Dalla Seconda Divisione, poi abolita, alla Serie C unica. Dal 1989 a oggi Foggia e Messina non hanno mai pareggiato quando si sono affrontate: cinque vittorie di fila per i rossoneri (più recenti), quattro vittorie di fila per il giallorossi (più datate).



Sono sicuramente le contese di Serie B edizioni 89/90 e 90/91 quelle storicamente più evocative. Nel primo caso i Satanelli scacciarono la crisi di inizio stagione grazie a un 3-1 firmato da Signori e da una doppietta di Rambaudi. Nel secondo caso, invece, tipico risultato zemaniano con i foggiani avanti 2-0 grazie a List e Bucaro e rimonta con vittoria finale peloritana inaugurata da una autorete di Baiano e completata da Cambiaghi e Venticinque.

Nella passata stagione vittoria rossonera con rete di Petermann.

Di seguito l’elenco dei precedenti tra Foggia e Messina in casa dei rossoneri



2022/2023 - Serie C - Foggia-Messina 1-0 (Petermann)

2021/2022 - Serie C - Foggia-Messina 3-1 (Vukusic (Me); Martino, Merkaj, Rocca (Fg)

2021/2022 – Coppa Italia C – Foggia-Messina 2-0 (rig.Curcio, Di Grazia)

2016/2017 – Serie C – Foggia-Messina 3-0 (Mazzeo, Deli, aut.Palumbo)

2015/2016 – Serie C – Foggia-Messina 2-0 (Gerbo, Iemmello)

2014/2015 – Serie C – Foggia-Messina 2-0 (Sarno x2)

2013/2014 – Seconda Divisione – Foggia-Messina 1-2 (Cavallaro (Fg); Costa Ferreira x2 (Me)

1999/2000 – Serie C2 – Foggia-Messina 0-1 (Scaringella)

1998/1999 – Coppa Italia C – Foggia-Messina 0-4 (Riccardo, aut.Palo, Riccardo, Sparacio)

1990/1991 – Serie B – Foggia-Messina 2-3 (Bucaro, List (Fg); aut.Baiano, Cambiaghi, Venticinque (Me)

1989/1990 – Serie B – Foggia-Messina 3-1 (Signori, Rambaudi x2 (Fg); Protti (Me)

1985/1986 – Serie C1 – Foggia-Messina 0-0

1984/1985 – Serie C1 – Foggia-Messina 0-0

1983/1984 – Serie C1 – Foggia-Messina 3-0 (Bruzzone, Desolati, Tormen)

1967/1968 – Serie B – Foggia-Messina 2-1 (Rolla (Fg); Bonetti (Me); Rolla (Fg)

1964/1965 – Serie A – Foggia-Messina 1-0 (Nocera)

1962/1963 – Serie B – Foggia-Messina 1-1 (Gambino (Fg): Radaelli (Me)

1960/1961 – Serie B – Foggia-Messina 2-1 (Merlo (Fg); rig.Fraschini (Me); Merlo (Fg)

1949/1950 – Serie C – Foggia-Messina 2-3 (Perugini (Me); rig.Trovatore, Geraci (Fg); Sipos, Gullo (Me)

1948/1949 – Serie C – Foggia-Messina 2-0 (Diotalevi, Bratta)

1939/1940 – Serie C – Foggia-Messina 2-2 (Greco (Me); Chiaruttini x2 (Fg); Contratti (Me)

1935/1936 – Serie B – Foggia-Messina 2-0 (V.Torti, L.Torti)

1929/1930 – Prima Divisione – Foggia-Messina 5-0 (De Rosa, Marchionneschi x2, Pavanello x2)