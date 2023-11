Precedenti: battere il Latina per sfatare il tabù Zaccheria

Battere il Latina per sfatare anche la "maledizione" dello Zaccheria. Perché negli ultimi due confronti, il Foggia ha perso in entrambi i casi per 3-1 contro i pontini tra le mura amiche. L'ultima nella passata stagione quando alla prima di campionato i rossoneri di Boscaglia furono impallinati da Rosseti, Carletti e Fabrizi (Vuthaj a segno per i foggiani). Due stagioni fa, invece, furono Nicolao, Esposito e Sane a trafiggere i dauni di Zeman a segno con Curcio su rigore per il gol della bandiera. Per quel che concerne i restanti precedenti tra le due squadre, bisogna risalire alla stagione 2002/2003 in C2 quando Carannante e Vantaggiato regalarono i tre punti ai Satanelli di Pasquale Marino. In precedenza, bisogna risalire ancora agli anni Cinquanta per trovare tracce di contese tra le due squadre. Nel 51/52, in Serie C, Foggia vittorioso con reti di Di Fonte e Pozzo. Nella “quarta serie” edizione 52/53, altra vittoria dei dauni per 5-1 con reti messe a segno da Bacci e Reddi, autori di due doppiette, e Piani. Per il Latina gol della bandiera di Mercatali.