Febbre a 90: Crotone e Cerignola si dividono la posta oltre il novantesimo

Crotone e Cerignola, le emozioni, le hanno offerte al novantesimo. In "zona Foggia", l'Audace prima esulta con Ruggiero e poi Gomez, due minuti dopo, rimette le cose a posto per il Crotone. Un punto comunque guadagnato per i gialloblù di mister Tisci che collezionano il loro terzo pareggio in quattro gare di campionato, mantengono l'imbattibilità e restano stabili in zona play-off. Sfida che non si presentava facile allo "Scida" contro i rossoblù di mister Zauli e degli ex rossoneri Leo, Loiacono, D'Ursi, Vuthaj e Gigliotti (unico assente della contesa) che però proveniva da due sconfitte di fila dopo il blitz all'esordio contro il Catania.

Lunedì prova della verità per il Cerignola al Monterisi dove arriverà la Juve Stabia, attuale capolista del girone in condominio con la Turris.

CROTONE - Dini, Leo, Loiacono, Bove, Giron; D'Errico, Vitale, Petriccione, Tribuzzi; Tumminello, D'Ursi. In panchina: D'Alterio, Lucano, Papini, Felippe, Gomez, Crialese, Di Stefano, Bruzzaniti, Giannotti, Cantisani, Vuthaj, Spaltro, Pannitteri. Allenatore: Lamberto Zauli

AUDACE CERIGNOLA - Krapikas, Russo, Martinelli, Ligi, Rizzo; Ghisolfi, Capomaggio, Sainz-Maza; D'Andrea, Malcore, Neglia. In panchina: Fares, Trezza, Allegrini, Coccia, Bianco, D'Ausilio, Prati, Tentardini, Gonnelli, Ruggiero, Vitale, Tascone, De Luca, Sosa, Carnevale. Allenatore: Ivan Tisci

RETI - 90' Ruggiero (AC); 92' Gomez (Kr)