Ufficiale: nuovo portiere per l'Audace Cerignola

Serie C Girone C

A poche ore dalla fine del calciomercato, l'Audace Cerignola ufficializza l'arrivo del portiere lituano Titas Krapikas, classe 1999, proveniente dalla Ternana con cui, nelle ultime due stagioni in Serie B, ha collezionato solo tre apparizioni tra campionato e Coppa Italia e tutte nella stagione 2021/2022, prima dell'ultimo torneo cadetto in cui è stato sempre in panchina. Cresciuto nella Sampdoria, ha poi collezionato 12 presenze complessive (metà delle quali in Coppa Italia e l'altra metà in Serie B) in due stagioni con lo Spezia nel 19/20 e 20/21.