Ufficiale: un esterno sinistro per il Cerignola

Serie C Girone C

L'Audace Cerignola ufficializza l'arrivo di Andrea Tentardini, esterno sinistro di difesa e centrocampo classe 1996 proveniente dal Catanzaro con cui, assieme a Luca Martinelli, ha stravinto l'ultimo campionato di Serie C girone C. Per lui 24 presenze, un gol e tre assist in maglia giallorossa con cui ha anche giocato nella stagione 2021/2022 (14 presenze). Cresciuto nel Como e nel Verona, ha giocato con i lagunari (con cui ha esordito in Serie B), con il Padova, con il Monza e con il Teramo.