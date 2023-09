Il Foggia nella tana del "lupo ferito" e del mister a caccia di rivalsa

Affrontare l’Avellino al “Partenio”, per il Foggia, non è mai una passeggiata. Affrontare un “lupo ferito” e reduce dal cambio in panchina che ha portato l’ex rossonero Michele Pazienza alla guida di una squadra partita come “corazzata”, sarà impresa assai ardua. Alle 20:45 l’ex tecnico del Cerignola avrà l’occasione di “vendicare” l’onta della clamorosa eliminazione ai play-off subita allo Zac a maggio grazie a una incredibile rimonta dei rossoneri ai danni dell’Audace. Quanto agli irpini, vorranno sicuramente fare bella figura davanti al proprio pubblico e rilanciare le proprie ambizioni.

I biancoverdi non hanno teoricamente punti deboli. E, forse, hanno sbagliato nel confermare in panchina Massimo Rastelli, comunque reduce da un finale di stagione, la scorsa, tutt’altro che esaltante alla guida della squadra avellinese. Squadra che ha mantenuto una propria ossatura di base confermando Pane tra i pali, Benedetti, Ricciardi e l’ex Tito in difesa; D’Angelo, Dall’Oglio, Maisto e Mazzocco in mediana; Marconi e Russo in attacco. A questi calciatori sono stati aggiunti elementi di categoria del calibro di Ghidotti in porta dal Como, Cancellotti dal Pescara, Cionek dalla Reggina, Falbo e Mulè dal Monopoli e Rigione (altro ex) dal Cosenza in difesa; Armellino dal Modena, D’Amico dalla Pro Sesto, Palmiero dal Pescara, Pezzella dalla Triestina e Sannipoli dal Latina a centrocampo; bomber Patierno dalla Virtus Francavilla, Gori (altro ex) dalla Reggina e Lores Varela dal Cittadella in attacco. Insomma: l’Avellino potrebbe praticamente giocare con due tipi di undici e partire sempre avvantaggiato, sulla carta, contro ogni avversario.

Il campo, tuttavia, ha detto diversamente: due sconfitte in due gare di campionato, una al “Lombardi” e una in trasferta rispettivamente contro Latina e Juve Stabia e zero gol messi a segno a fronte dei tre incassati. Quanto basta per esonerare Rastelli e chiamare Pazienza.

Arbitro dell’incontro sarà Gerardo Simone Caruso di Viterbo.

Di seguito l’attuale rosa dell'Avellino. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) relative alla stagione 2022/2023.

AVELLINO – Allenatore: Massimo Rastelli poi Michele Pazienza

PORTIERI

22 - Simone Ghidotti (Proveniente dal Como – 2000) (18/-25)

1 - Pasquale Pane (Confermato – 1990) (23/-31)

12 - Antonio Pizzella (Confermato – 2001) (0/-0)



DIFENSORI

5 - Simone Benedetti (Confermato – 1992) (8/1 + 11/0 nel Feralpisalò)

14 - Tommaso Cancellotti (Proveniente dal Pescara – 1992) (33/3)

26 - Thiago Cionek (Proveniente dalla Reggina – 1986) (31/0)

7 - Luca Falbo (Proveniente dal Monopoli – 2000) (24/3)

13 - Erasmo Mulè (Proveniente dal Monopoli – 1999) (17/3 + 1/1 nel Catanzaro)

2 - Manuel Ricciardi (Confermato – 2000) (25/1)

16 - Michele Rigione (Proveniente dal Cosenza – 1991) (27/2)

3 - Fabio Tito (Confermato – 1993) (31/2)



CENTROCAMPISTI

21 - Marco Armellino (Proveniente dal Modena – 1989) (28/2)

77 - Felice D’Amico (Proveniente dalla Pro Sesto – 2000) (31/3)

27 - Sonny D’Angelo (Confermato – 1995) (16/3 + 13/0 nella Reggiana)

23 - Jacopo Dall’Oglio (Confermato – 1992) (14/2)

17 - Francesco Maisto (Confermato – 2003) (25/0)

18 - Davide Mazzocco (Confermato – 1995) (13/1 + 10/0 nel Cittadella)

6 - Luca Palmiero (Proveniente dal Pescara – 1996) (29/0)

33 - Salvatore Pezzella (Proveniente dalla Triestina – 2000) (20/2)

4 - Daniel Sannipoli (Proveniente dal Latina – 2000) (34/4)



ATTACCANTI

35 - Gabriele Gori (Proveniente dalla Reggina – 1999) (34/3)

8 - Ignacio Lores Varela (Proveniente dal Cittadella – 1991) (28/0)

31 - Michele Marconi (Confermato – 1989) (14/4 + 8/0 nel Sudtirol)

9 - Cosimo Patierno (Proveniente dal Virtus Francavilla – 1991) (34/19)

10 - Raffaele Russo (Confermato – 1999) (32/6)

11 - Lorenzo Sgarbi (Proveniente dalla Pro Sesto – 2001) (16/0 + 10/ nel Renate)



FUORI LISTA

Federico Casarini (C) (Confermato – 1989) (36/3)

Arrivi: S.Ghidotti (por, 00, Como); T.Cancellotti (dif, 92, Pescara); T.Cionek (dif, 86, Reggina); L.Falbo (dif, 00, Monopoli); E.Mulè (dif, 99, Monopoli); M.Rigione (dif, 91, Cosenza); M.Armellino (cen, 89, Modena); F.D’Amico (cen, 00, Pro Sesto); L.Palmiero (cen, 96, Pescara); S.Pezzella (cen, 00, Triestina); D.Sannipoli (cen, 00, Latina); G.Gori (att, 99, Reggina); I.Lores Varela (att, 91, Cittadella); C.Patierno (att, 91, Virtus Francavilla); L.Sgarbi (att, 01, Pro Sesto)

Partenze: R.Marcone (por, 93, Sorrento); S.Auriletto (dif, 98, Renate); M.Perrone (dif, 03); L.Moretti (dif, 02, Triestina); A.Rizzo (dif, 99, Audace Cerignola); E.Sottini (dif, 02, Cittadella); M.Garetto (cen, 01, Renate); A.Matera (cen, 96, Turris); A.Di Gaudio (att, 89); D.Gambale (att, 98, Pineto); M.Kanoute (att, 93, Taranto); M.Tounkara (att, 96, Foggia); M.Trotta (att, 92)