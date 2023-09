Cerignola, si ricomincia. Al Monterisi arriva il Messina

La nuova stagione dell’Audace Cerignola parte stasera alle 20:45 al Monterisi. I gialloblu di mister Tisci riabbracceranno il proprio pubblico in una gara ufficiale dopo averlo lasciato con una sonante vittoria nel derby play-off contro il Foggia, prima di subire una incredibile sconfitta e relativa eliminazione dalla corsa alla Serie B al ritorno in casa dei Satanelli. Nel mezzo, tuttavia, non sono cambiate le ambizioni di patron Grieco e al “diesse” Elio Di Toro è come sempre toccato il compito di confezionare una squadra che, anche per questa stagione, punterà sicuramente a “un posto al sole”.

Di contro ci sarà il Messina, avversario che sulla carta si presenta decisamente abbordabile. Il patron Scotto non è riuscito a vendere il club e, alla fine, ha iscritto i peloritani al campionato. Logica conseguenza è stata quella di un mercato non altisonante. In panchina è tornato Giacomo Modica, reduce dall’esperienza alla guida della Vibonese. A lui il compito di salvare una squadra che, come detto, si presenta ai nastri di partenza del girone C di Serie C a ranghi da completare, magari con qualche elemento di categoria, specialmente in mezzo al campo. Confermati, tra i vari, l’eterno Fumagalli in porta, Ferrara in difesa e Ragusa in attacco, eroe dei play-out contro la Gelbison, i giallorossi hanno visto arrivare elementi di esperienza come Manetta dal Taranto, Pacciardi dalla Recanatese e Polito dal Potenza in difesa; Firenze dal Sangiuliano, Franco dalla Lucchese e Giunta dal Follonica Gavorrano a centrocampo; Emmausso dal Picerno e Plescia dal Piacenza in attacco. Inoltre, dalla Vibonese, mister Modica ha portato in dote l’esterno Lia e il trequartista Scafetta. A completare la rosa un manipolo di under sui quali, inevitabilmente, si punta sia per il “minutaggio” che per azzeccare qualche rivelazione.

Tra i convocati per la sfida contro i cerignolani non figurano il difensore Manetta, i centrocampisti Buffa e Franco e gli attaccanti Ragusa e Zammit.

Arbitro dell’incontro sarà Simone Gauzolino di Torino.

Di seguito l’attuale rosa del Messina. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) relative alla stagione 2022/2023.

MESSINA – Allenatore: Giacomo Modica

PORTIERI

12 - Jacopo De Matteis (Proveniente dalla Fermana – 2002) (0/-0 + 3/-8 nella Salernitana Pri.)

30 - Ermanno Fumagalli (Confermato – 1982) (17/-13 + 17/-28 nella Viterbese)



DIFENSORI

18 - Michele Ferrara (Confermato – 1993) (17/0 + 6/0 nel Catania)

7 - Damiano Lia (Proveniente dalla Vibonese – 1997) (16/0)

6 - Marco Manetta (Proveniente dal Taranto – 1991) (26/1)

23 - Federico Pacciardi (Proveniente dalla Recanatese – 1995) (14/0)

33 - Vincenzo Polito (Proveniente dal Potenza – 1999) (9/0)

Giuseppe Salvo (Confermato – 2003) (0/0 + 16/0 nel Sestri Levante)

73 - Lorenzo Tropea (Proveniente dall’Empoli – 2004) (20/0 nella Primavera)



CENTROCAMPISTI

4 - Simone Buffa (Proveniente dal Catania – 2001) (6/0)

5 - Marco Firenze (Proveniente dal Sangiuliano – 1993) (10/1 + 6/0 nel Sestri Levante)

16 - Domenico Franco (Proveniente dalla Lucchese – 1992) (29/1)

8 - Giulio Frisenna (Proveniente dal Licata – 2002) (29/3)

19 - Francesco Giunta (Proveniente dal Follonica Gavorrano – 1999) (22/2)

24 - Pasqualino Ortisi (Confermato – 2002) (6/0 + 18/1 nel Casarano)

77 - Francesco Scafetta (Proveniente dalla Vibonese – 2002) (30/6)



ATTACCANTI

27 - Carlo Cavallo (Proveniente dal Real Agro Aversa – 2002) (34/5)

10 - Michele Emmausso (Proveniente dal Picerno – 1997) (6/0 + 15/3 nel Potenza)

9 - Pierluca Luciani (Proveniente dal Siena – 2002) (0/0)

28 - Vincenzo Plescia (Proveniente dal Piacenza – 1998) (17/2 + 2/0 nella Carrarese)

90 - Antonino Ragusa (Confermato – 1990) (11/0)

Andrea Zammit (Proveniente dal Valletta – 2003) (24/6)

11 - Marco Zunno (Proveniente dal Piacenza – 2001) (14/2)



Arrivi: J.De Matteis (por, 02 Fermana); D.Lia (dif, 97, Vibonese); M.Manetta (dif, 91, Taranto); F.Pacciardi (dif, 95, Recanatese); V.Polito (dif, 99, Potenza); L.Tropea (dif, 04, Empoli); S.Buffa (cen, 01, Catania); M.Firenze (cen, 93, Sangiuliano); D.Franco (cen, 92, Lucchese); G.Frisenna (cen, 02, Licata); F.Giunta (cen, 99, Follonica Gavorrano); C.Cavallo (att, 02, Real Agro Aversa); M.Emmausso (att, 97, Picerno); P.Luciani (att, 02, Siena); V.Plesia (att, 98, Piacenza); F.Scafetta (att, 02, Vibonese); A.Zammit (att, 03, Valletta); M.Zunno (att, 01, Piacenza)

Partenze: R.Daga (por, 00); M.Lewandowski (por, 96); A.Angileri (dif, 01, Monopoli); H.Baldé (dif, 98); G.Berto (dif, 03, Atalanta U23); C.Celesia (dif, 02, Mantova); M.Ferrini (dif, 98, Monopoli); G.Filì (dif, 02, Empoli); D.Trasciani (dif, 00, Trastevere); M.Fiorani (cen, 02, Taranto); L.Fofana (cen, 98, Triestina); P.Grillo (cen, 97); A.Konate (cen, 99); O.Kragl (cen, 90, Trapani); A.Mallamo (cen, 02, Pro Patria); R.Marino (cen, 98, Aglianese); L.Versienti (cen, 96, Casarano); I.Baldé (att, 99, Arzignano); L.Catania (att, 99, Novara); D.Curiale (att, 87); C.Iannone (att, 01, Paganese); P.Napoletano (att, 02, Parma); A.Piazza (att, 02, Lecce); L.Perez (att, 89, Virtus Francavilla); D.Zuppel (att, 02, Virtus Francavilla)