Tutti i numeri di Cerignola-Messina

Serie C Girone C

Secondo incrocio tra Audace Cerignola e Messina in Puglia nel calcio professionistico. Nella passata stagione 3-0 per i padroni di casa l’8 ottobre 2022 con i gol di Achik, D’Andrea e Malcore.

“Fortino-Monterisi”: otto vittorie ed un pareggio per l’Audace nelle ultime nove gare della stagione 2022/2023. Ultima squadra ad espugnare Cerignola con un 3-1 datato 30 gennaio scorso, il Monopoli. Nell'anno solare 2023, quindi da tredici gare, Cerignola sempre a segno in casa per un totale di 31 gol ed ultimo stop nello 0-1 del 4 dicembre 2022, per mano del Crotone.

Messina col mal di gol in trasferta nel finale di stagione 2022/2023, da 395 minuti. Ultima rete firmata Ibou Baldé al 55’ del match vinto 1-0 a Potenza il 19 marzo scorso.

Tornano ad incrociarsi le strade di Ivan Tisci e Giacomo Modica: l’attuale allenatore del Messina è stato vice di Zeman nel 2003/2004 ad Avellino in Serie B, quando Tisci giocava in maglia biancoverde. E fu proprio Tisci il più presente di quella stagione con 45 gettoni su 46 giornate di una cadetteria eccezionalmente a 24 squadre. 44 volte titolare, un solo subentro e dieci sostituzioni, con 3819 minuti totali e otto gol messi a segno a fine stagione.